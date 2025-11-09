Diretta Genoa Fiorentina streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per l'undicesima giornata di Serie A.

DIRETTA GENOA FIORENTINA: A MARASSI CON DUE NOVITÀ!

È davvero intrigante la diretta Genoa Fiorentina, perché la partita delle ore 15:00 di domenica 9 novembre, che si gioca a Marassi per l’undicesima giornata di Serie A 2025-2026, è una caldissima sfida diretta per la salvezza e soprattutto presenta due novità in panchina, essendo che entrambe le squadre hanno già cambiato allenatore.

Giovedì il Genoa ha ufficializzato Daniele De Rossi, cercato anche dai viola: il tecnico però salterà l’esordio per squalifica, intanto il Grifone ringrazia la coppia Criscito-Murgita che in piena emergenza non avrebbe potuto fare meglio, visto che ha timbrato la prima vittoria in campionato espugnando il campo del Sassuolo.

Adesso De Rossi avrà il compito di salvare la squadra; la Fiorentina dopo il tira e molla sull’esonero di Stefano Pioli ha valutato il ritorno di Raffaele Palladino ma ha scelto Paolo Vanoli, qui con Daniele Galloppa nelle vesti del traghettatore già per la trasferta di Mainz, ma intanto la squadra è ultima e senza vittorie in campionato.

Insomma: uno scenario quasi drammatico per una società che ha anche cambiato direttore sportivo promuovendo Roberto Goretti, la diretta Genoa Fiorentina può essere un’occasione per iniziare la risalita e un campionato diverso ma occhio all’orgoglio rossoblu, le cose per la squadra gigliata potrebbero mettersi anche peggio.

GENOA FIORENTINA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

Pronti alla diretta Genoa Fiorentina, specifichiamo che si potrà seguire solo su DAZN2 al numero 215 del decoder satellitare; così in tv, mentre in diretta streaming video sarà su DAZN e Now.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FIORENTINA

Per il momento De Rossi potrebbe optare per la continuità e quindi il 3-5-2, nella diretta Genoa Fiorentina non avrà a disposizione Malinovskiy (squalificato) per cui le scelte di centrocampo riguardano Frendrup e Thorsby ad accompagnare la regia di Masini, con due esterni che dovrebbero essere Norton-Cuffy e Aaron Martin senza particolari sorprese, allo stesso modo di una difesa nella quale Marcandalli conserva il posto in linea con Ostigard e Vasquez a protezione di Leali. Nel reparto avanzato invece le soluzioni possono essere molteplici, ma anche qui De Rossi dovrebbe affidarsi all’usato sicuro e quindi a Lorenzo Colombo che farà coppia con Vitinha.

Tanti, troppi dubbi nella Fiorentina: da valutare anche il modulo, che dovrebbe essere un 3-5-2 con Pongracic, Pablo Marì e Luca Ranieri che sono favoriti per operare a protezione del portiere De Gea, con Dodò che torna a destra e Fortini che sull’altro versante rimane in vantaggio su Ndour – che si può adattare – coprendo così l’infortunio di Gosens, tegola non indifferente per i viola già in difficoltà. Cabina di comando nelle mani di Nicolussi Caviglia, poi Mandragora e Fagioli dovrebbero spingere in panchina Sohm; è tornato a disposizione Albert Gudmundsson e allora dovrebbe essere lui a fare reparto con la prima punta, qui ovviamente Kean è favorito sulla concorrenza rappresentata da Dzeko e Piccoli.

PRONOSTICO E QUOTE GENOA FIORENTINA

Quasi curiosamente i viola sono favoriti secondo la Snai nella diretta Genoa Fiorentina, ma a dire il vero sarebbe una partita da tripla: la distanza tra le tre opzioni principali infatti è molto ridotta, basti pensare che il segno 1 per la vittoria del Grifone vale 2,80 la somma investita mentre il segno 2 per il successo della squadra ospite vi farebbe guadagnare una cifra equivalente a 2,70 volte la posta in palio, e infine con il segno X per l’opzione del pareggio andreste a intascare una cifra corrispondente a 3,00 volte la vostra giocata.