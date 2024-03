Diretta/ Genoa Inter Primavera streaming video e tv: la capolista prova la fuga giusta (3 marzo 2024)

GENOA INTER PRIMAVERA: CAPOLISTA IN LIGURIA!

Genoa Inter Primavera, in diretta domenica 3 marzo 2024 alle ore 13.00 presso lo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Capolista a +5 rispetto alla Roma seconda in classifica, che ha però già vinto il suo impegno in questo turno contro l’Atalanta. L’Inter è reduce da un pareggio nel derby ma con una nuova vittoria si porterebbe a 8 lunghezze di distanza dalla più immediata inseguitrice.

DIRETTA/ Verona Sassuolo video streaming tv: nei precedenti è netto vantaggio neroverde (3 marzo 2024)

Proverà a infastidire la prima della classe il Genoa, battuto proprio sul campo della Roma nell’ultimo impegno disputato e al momento distante 6 lunghezze dalla zona play off. Difficile pensare al momento ad un inserimento dei Grifoni tra le prime 6 in classifica per giocarsi lo Scudetto nella post season, ma di sicuro la posizione dei rossoblu è più che tranquilla e in grado di far tentare con sicurezza un assalto ai nerazzurri in questo impegno casalingo.

Probabili formazioni Inter Genoa/ Diretta tv, quanto turnover per Inzaghi? (Serie A, 3 marzo 2024)

GENOA INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Genoa Inter Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Inter Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano. Per il Genoa, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sattanino; Gagliardi, Bolcano, Calvani, Sarpa; Palella, Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero; Debenedetti. Risponderà l’Inter allenata da Cristian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raimondi; Aidoo, Stabile, Alexiou, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Spinacce, Sarr.

Diretta/ Vis Pesaro Pontedera (risultato finale 0-1): Espeche nel recupero! (Serie C, 2 marzo 2024)

GENOA INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Inter ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA