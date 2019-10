Diretta Genoa Inter Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri per mantenere la vetta

Genoa Inter Primavera, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 11.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Big match della quinta giornata con il Genoa che ha stupito in questo avvio di torneo. Dopo la salvezza strappata in extremis nella scorsa stagione, i Grifoni sono partiti con 3 vittorie e una sconfitta nelle prime 4 partite, inanellando 3 successi consecutivi dopo il pari iniziali contro il Cagliari. Il Genoa ha battuto in successione Sassuolo, Torino e Chievo, e punta oggi a un risultato importante. L’Inter però dalla sua conferma la qualità vista nelle ultime stagioni con i gruppi della Primavera, 4 vittorie su 4 come i campioni d’Italia dell’Atalanta, l’ultima prima della sosta un roboante 5-1 alla Juventus, un match che ha visto sprigionarsi il potenziale offensivo dei nerazzurri.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Inter Primavera sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Genoa Inter Primavera, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 11.00, sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Il Genoa di Chiappino giocherà con un 4-3-1-2: Drago, Goncalves, Gasco, Oliveira, Piccardo, Masini, Rovella, Eboa Ebongue, Zennaro, Bianchi, Moro. L’Inter di Madonna risponderà con un 4-3-3 così schierato: Pozzer, Colombini, Youte Kinkoue, Ntube, Pirola, Gianelli, Agoume, Schiro, Squizzato, Mulattieri, Fonseca.



