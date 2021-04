Diretta Genoa Inter Primavera/ Streaming video tv: sfida per i playoff

DIRETTA GENOA INTER PRIMAVERA: SFIDA AD ALTA QUOTA

Genoa Inter Primavera, in diretta alle ore 10.30 di questa mattina, domenica 18 aprile 2021, sarà una delle due partite che apriranno il programma domenicale della diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Sicuramente interessante si annuncia la diretta di Genoa Inter Primavera, nella quale i padroni di casa rossoblù cercheranno di rialzarsi dopo la sconfitta di settimana scorsa per 3-1 nel derby contro la Sampdoria, ma per riuscirci dovrebbero fermare i nerazzurri, che sono un’altra squadra di spicco del campionato Primavera.

L’Inter arriva dalla vittoria per 1-2 sul campo dell’Ascoli che ha portato la Primavera nerazzurra a quota 33 punti in classifica. D’altronde, va detto che pure per l’Inter quella di oggi non sarà una partita facile, dal momento che il Genoa ha 26 punti e coltiva legittime ambizioni playoff, sulle quali magari ne capiremo di più proprio grazie alla partita attesa stamattina. Che cosa ci dirà dunque il campo per Genoa Inter Primavera?

DIRETTA GENOA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Inter Primavera sarà garantita da Sportitalia, che è la casa del Campionato Primavera 1, sul proprio canale numero 60 del dtt in chiaro per tutti, oppure sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile tramite il sito Internet www.sportitalia.com oppure l’app di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Inter Primavera. Potremmo schierare i padroni di casa rossoiblù secondo il modulo 3-5-2 e questi possibili titolari: Agostino in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Serpe, Dumbravanu e Gjini; a centrocampo invece un folto reparto a cinque con Dellepiane, Eyango, Besaggio, Sadiku e Boci da destra a sinistra; infine Kallon e Conti favoriti per il tandem d’attacco del Genoa. L’Inter Primavera potrebbe rispondere con un modulo 4-3-1-2 che dovrebbe vedere in campo il figlio d’arte Stankovic tra i pali; i quattro difensori Zanotti, Youte Kinkoue, Sottini e Vezzoni; a centrocampo il terzetto formato da Squizzato, Sangalli e Wieser; infine nel reparto offensivo nerazzurro il trequartista Lindkvist alle spalle dei due attaccanti Fonseca e Satriano.

