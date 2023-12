DIRETTA GENOA INTER/ Video streaming tv: dominio nerazzurro nella storia (Serie A, 29 dicembre 2023)

DIRETTA GENOA INTER: TESTA A TESTA

I testa a testa verso la diretta di Genoa Inter hanno visto nella maggior parte dei casi trionfare la squadra nerazzurra, come capitato 70 volte su 135 totali, leggermente più della metà. I successi del Grifone sono stati 33 mentre i pareggi uno in meno, 32, tra cui quello nell’ultima sfida terminata appunto 0-0 al Ferraris. La vittoria più recente dell’Inter è quella di agosto 2021, un netto e rotondo 4-0 grazie a Skriniar, Calhanoglu, Vidal e infine Dzeko. Per trovare invece una gara da tre punti dei rossoblu bisogna risalire al 2018.

Era la la 25esima giornata e un autogol di Ranocchia più la classica rete dell’ex di Pandev piegarono l’Inter, all’epoca guidata da Luciano Spalletti mentre il Genoa era sotto la guida di Ballardini. Quel successo del Grifone era addirittura il quinto di fila contro l’Inter: il primo della striscia fu l’1-0 del 2014 targato Antonelli. Il più grande capocannoniere della storia di questa sfida è un doppio ex vale a dire Virgilio Levratto, classe 1904 e vincitore di una Coppa Italia con il Vado a soli 18 anni. (aggiornamento di Christian Attanasio)

GENOA INTER STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Inter non sarà disponibile: questa partita infatti non è compresa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene fornito anche dai canali della televisione satellitare per la 18^ giornata di campionato. Sappiamo comunque che tutta la programmazione di Serie A è garantita dalla piattaforma DAZN: la visione del match sarà allora in diretta streaming video per tutti gli abbonati, ma saranno anche i clienti di Now Tv a potersi collegare tramite i loro apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PER IL TITOLO D’INVERNO!

Genoa Inter è in diretta dallo stadio Luigi Ferraris, alle ore 20:45 di venerdì 29 dicembre: si gioca per la 18^ giornata di Serie A 2023-2024, ultimo turno dell’anno solare. Per l’Inter c’è la possibilità di laurearsi campione d’inverno in anticipo: la vittoria contro il Lecce non è bastata per il successo della Juventus a Frosinone, ma i 4 punti di vantaggio sono comunque un buon bottino per un’Inter che ancora una volta ha dato prova di superiorità anche senza Lautaro Martinez, perché ha una rosa superiore alla concorrenza e una fiducia ormai totale in quelli che sono i propri mezzi.

Il Genoa ha battuto un colpo importante per la salvezza, vincendo in rimonta a Reggio Emilia: adesso sono 6 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, possiamo dunque dire che il campionato del Grifone sia per il momento positivo anche se chiaramente Simone Inzaghi sa bene come non sia ancora arrivato il momento di tirare la corda. Aspettando che la diretta di Genoa Inter prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco di Marassi, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

Verso Genoa Inter, Alberto Gilardino deve verificare la condizione di Messias e Retegui: possibile forfait per entrambi, e allora in campo avremmo due mezzali come Frendrup e Malinovskyi con Ekuban, già decisivo contro il Sassuolo, che sarebbe la prima punta con il supporto di Gudmundsson. Badelj sarebbe il regista basso del Genoa; a operare sulle corsie laterali, partendo dal centrocampo, ecco Sabelli a destra e Vasquez a sinistra mentre in difesa è testa a testa tra De Winter (favorito) e Vogliacco per affiancare Dragusin e Bani, con Josep Martinez che sarà ovviamente il portiere.

Simone Inzaghi dovrebbe rinunciare a Lautaro come a Dimarco; in attacco allora spazio ad Arnautovic che farà coppia con Marcus Thuram, a sinistra ci sarà Carlos Augusto e sull’altro versante Darmian, visto che Cuadrado è fuori dai giochi e Dumfries non al top. Questo significa che in difesa avremo ancora un Bisseck in grande crescita, con Acerbi e Alessandro Bastoni a protezione di Sommer; per quanto riguarda la mediana, potrebbe essere tutto confermato con Calhanoglu playmaker e due mezzali in Barella e Mkhitaryan, anche se almeno Frattesi spera nella maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Genoa Inter, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 18^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5,75 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,85 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 1,60 volte la somma messa sul piatto.

