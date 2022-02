DIRETTA/ Genoa Inter video streaming tv: ecco la storia recente della partita

DIRETTA GENOA INTER: TESTA A TESTA

A Marassi la diretta di Genoa Inter si è giocata per 53 volte col bilancio che è di 18 successi per il Grifone, 19 pari e 16 vittorie della Beneamata. I gol fatti dai rossoblù sono 70 mentre quelli dei meneghini sono 70. L’ultimo precedente della sfida del Luigi Ferraris è uno 0-2 dell’ottobre 2020, una gara decisa dai gol di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio nella ripresa. Infausto per il Grifone è stato anche il match precedente terminato 0-4 sempre per l’Inter con gol di Icardi e Perisic e doppietta di Gagliardini.

Il Genoa non vince in casa contro questo avversario dal maggio del 2017 in una gara decisa dall’ex di turno Goran Pandev a venti minuti dalla fine. Rotondo è stato anche il risultato dell’andata quando l’Inter a San Siro vinse 4-0. La partita fu decisa già nei primi 14 minuti con i gol di Skriniar e Calhanoglu. Nella ripresa replicarono poi Vidal e Dzeko. In mezzo ai quattro gol ci fu una rete annullata per fuorigioco dal var a Ivan Perisic. Staremo a vedere cosa ci dirà il match di oggi. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA GENOA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Genoa Inter di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Genoa Inter anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione di Genoa Inter sarà in diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

INZAGHI VUOLE RISCATTARE L’ULTIMA SCONFITTA

Genoa Inter, in diretta venerdì 25 febbraio alle ore 21:00 dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, è valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu sono reduci dal pareggio in trasferta contro il Venezia, in cui il risultato finale è stato di 1-1. Un punto che non ha cambiato la situazione della squadra di Alexander Blessin, la quale è penultima in classifica con 16 punti, a 6 lunghezze dalla zona salvezza. Il Genoa ha messo in fila quattro pareggi, con l’unica vittoria in campionato che risale allo scorso settembre, in occasione del 2-3 in casa del Cagliari.

L’Inter arriva alla gara del Ferraris, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Sassuolo, gara terminata con il punteggio di 0-2. I nerazzurri non stanno vivendo un buon periodo, infatti non vincono da un mese e delle ultime tre gare disputate ne hanno perse due, pareggiando contro il Napoli. Questi ultimi risultati, hanno permesso al Milan di scavalcare la compagine di Simone Inzaghi, la quale ha però una partita da recuperare. L’Inter cerca quindi del riscatto per non perdere terreno nella lotta scudetto. Nella partita di andata, i meneghini hanno conquistato un netto successo per 4-0 sul Genoa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA INTER

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Genoa Inter, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico del grifone, Alexander Blessin, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Criscito dovrebbe tornare tra i titolari, mentre Gudmundsson, Amiri e Yeboah supporteranno l’unica punta, Mattia Destro. Ecco il probabile undici titolare del Genoa: Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Maksimovic, Criscito; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro.

In casa Inter, l’allenatore Simone Inzaghi, potrà contare sui rientranti Bastoni e Brozovic, i quali hanno scontato le rispettive squalifiche, tornando quindi a disposizione per la gara contro il Genoa. A centrocampo, Vidal sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Calhanoglu, mentre Dzeko tornerà dal primo minuto, affiancato da Lautaro Martinez. Con il consueto modulo 3-5-2, questa la probabile formazione titolare dei nerazzurri per la gara del Ferraris: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Genoa Inter di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, è difficile che i rossoblu vincano la partita, con il segno 1, associato al successo del Genoa, quotato 8.50. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, è proposto a 5.25. Favorita la formazione nerazzurra, con il segno 2, abbinato alla vittoria dell’Inter, quotato 1.35.



