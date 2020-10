Diretta Genoa Inter/ Streaming video tv: nerazzurri già sotto esame? (Serie A)

DIRETTA GENOA INTER: CONTE NON PUÒ SBAGLIARE

Genoa Inter verrà diretta dal signor Davide Massa: si gioca alle ore 18:00 di sabato 24 ottobre presso lo stadio Luigi Ferraris, e rappresenta uno degli anticipi per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I nerazzurri sono reduci dal pareggio di Champions League contro il Borussia Monchengladbach, agguantato all’ultimo respiro: un’altra battuta d’arresto per Antonio Conte, che in campionato aveva già perso il derby e sta vivendo un periodo complicato. La stagione è appena cominciata ma naturalmente serve subito rialzare la testa per evitare altri processi e sforzi supplementari per recuperare; il Genoa ha una partita in meno in Serie A e finora ha conosciuto ogni tipo di risultato, dopo aver battuto il Crotone e perso di schianto a Napoli ha ottenuto un buon pareggio sul campo del Verona, per ora situazione abbastanza tranquilla per Rolando Maran che questo pomeriggio cerca il grande colpo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Genoa Inter; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo analizzare quelle che sono le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GENOA INTER IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Inter verrà affidata alla televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati: questa partita di Serie A sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) con la possibilità di assistervi anche in diretta streaming video, utilizzando il servizio fornito dalla stessa emittente tramite l’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, può essere installata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

Maran ritrova i giocatori che erano risultati positivi al Coronavirus, ma in Genoa Inter dovrebbero andare tutti in panchina; nel suo 3-5-2 in difesa rivedremo Cristian Zapata stretto tra Goldaniga e Andrea Masiello, questa linea difensiva proteggerà Perin mentre sulle corsie laterali dovrebbero essere Ghiglione e Luca Pellegrini ad affiancare la zona nevralgica, nella quale Radovanovic e Zajc si posizionano sulle mezzali accompagnando (soprattutto il serbo) la regia di Badelj, per una mediana tutta balcanica. Da valutare l’attacco: scalpitano Pjaca e Scamacca, ma il partner di Pandev potrebbe essere ancora una volta Shomurodov.

Nell’Inter si sono rivisti in Champions League Alessandro Bastoni e Nainggolan, ma si è fermato Hakimi: per questo sul versante destro di centrocampo Conte utilizzerà Darmian, mentre in difesa D’Ambrosio e De Vrij completeranno il reparto davanti ad Handanovic. Perisic giocherà nuovamente a sinistra perché la mediana nerazzurra è nuovamente in emergenza; da vedere se ci sarà Sensi (tornato dalla squalifica) con Barella e Brozovic o un trequartista in Vidal, che però ha bisogno di riposo. Torna titolare poi Lautaro Martinez che giocherà accanto a Romelu Lukaku, si accomoda in panchina Alexis Sanchez.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per il pronostico su Genoa Inter ci dicono che la squadra favorita è quella ospite, e anche abbastanza nettamente: il segno 2 che identifica la vittoria dei nerazzurri vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo del Grifone porta in dote una vincita che ammonta a 7,25 volte la puntata. Il segno X, da giocare per l’ipotesi del pareggio, per questo bookmaker ha un valore pari a 4,75 volte l’importo che avrete investito.

