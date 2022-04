Diretta/ Genoa Inter streaming video tv: obiettivo secondo posto (Primavera)

DIRETTA GENOA INTER PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Genoa Inter, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 12.30 presso il Campo Begato 9 sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Obiettivo secondo posto per i nerazzurri che cercano di recuperare il punto di svantaggio rispetto al Cagliari, che al momento li precede nella posizione che garantirebbe di saltare il primo turno dei play off. Un testa a testa con i nerazzurri costretti a lasciare di nuovo la seconda piazza ai sardi dopo l’ultimo pareggio col Napoli.

Il Genoa deve invece difendere due punti di vantaggio rispetto a Lecce e Napoli in zona play out. L’1-1 in casa del Verona è stato il secondo pareggio consecutivo per i Grifoni, risultato importante perché ottenuto contro una diretta concorrente che non è riuscita a far rimbalzare all’indietro i rossoblu in classifica. 2-2 tra Inter e Genoa nel match d’andata in casa dei nerazzurri, 1-1 nell’ultimo precedente tra le due formazioni disputato sul campo del Genoa il 18 aprile 2021.

DIRETTA GENOA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Inter Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Inter Primavera, match che andrà in scena al Campo Begato 9. Per il Genoa, Luca Chiappino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Silvestro; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











