Diretta/ Genoa Juventus (Primavera) streaming video e tv: bianconeri per il riscatto

DIRETTA GENOA JUVENTUS: PARTITA DA “X”

Genoa Juventus, in diretta dal Campo Begato, in programma mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sfida molto importante per la Juventus che dopo un periodo positivo, che l’aveva riavvicinata alla Roma prima in classifica, ha dovuto digerire una pesante battuta d’arresto. La Sampdoria è passata con un perentorio 1-4 in casa dei bianconeri, costringendo dunque la squadra di Zauli a scivolare di nuovo a -5 dalla vetta. Se Atene piange, Sparta non ride perché il Genoa è terzultimo in classifica ed è reduce da una pesante battuta d’arresto, 5-1 subito il 31 gennaio scorso sul campo dell’Empoli. I rossoblu erano ripartiti dopo la sosta con una vittoria interna contro la Fiorentina ma non si sono più ritrovati, con 8 gol subiti nelle ultime 2 sfide di campionato. Un rendimento difensivo che spiega le difficoltà dei giovani Grifoni dalla ripresa del campionato.

DIRETTA GENOA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Juventus Primavera al Campo Begato. I padroni di casa allenati da Luca Chiappino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Gelmi; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Grassi; Sidibe, Panada, Gyabuaa; Kobacki, Italeng, Vorlicky. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling-Junior; Sekulov, Chibozo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Genoa Juventus Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.15 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.35 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.25 volte l’importo scommesso.

