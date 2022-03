Diretta Genoa Juventus Primavera/ Streaming video tv: entrambe puntano al riscatto

DIRETTA GENOA JUVENTUS PRIMAVERA: ENTRAMBE CERCANO IL RISCATTO

Genoa Juventus Primavera, in diretta domenica 20 marzo alle ore 10:30, è valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. Il grifone è reduce dal recupero della diciannovesima giornata, gara in cui è stato battuto dal Cagliari con il punteggio di 2-0. Per la squadra di Luca Chiappino si è trattata della seconda sconfitta consecutiva, dopo quella contro il Bologna nel precedente turno. I liguri sono attualmente in tredicesima posizione con 30 punti, 3 in più rispetto alla zona playout.

La Juventus, arriva alla partita di Genoa, dopo la sconfitta subita in casa del Bologna, gara in cui gli emiliani si sono imposti di misura con il punteggio di 1-0. Un’altra battuta d’arresto per la compagine di Andrea Bonatti, la quale nell’ultimo periodo sta faticando a trovare continuità nei risultati. Nelle ultime cinque partite infatti, ha alternato 2 vittorie a 3 sconfitte, scivolando in sesta posizione. Nella gara di andata, i bianconeri si sono imposti sul Genoa con il risultato di 2-1.

DIRETTA GENOA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Juventus Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA JUVENTUS PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Genoa Juventus Primavera, le quali scenderanno in campo nella venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore del grifone, Luca Chiappino, dovrebbe schiere la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione del Genoa, in vista della gara contro la Juventus: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli.

Andrea Bonatti, allenatore della Juventus, dovrebbe rispondere disponendo i ragazzi a sua disposizione con un 4-4-2 di partenza. Questa la probabile formazione titolare bianconera, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella partita che giocherà sul campo del Genoa: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo.











