Diretta Genoa Juventus Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 4^ giornata di campionato.

DIRETTA GENOA JUVENTUS PRIMAVERA: GRIFONE IN GRANDE SCIA!

Siamo alla diretta Genoa Juventus Primavera, che va in scena alle ore 11:00 di sabato 13 settembre 2025: dopo la sosta, ecco tornare il campionato Primavera 1 2025-2026 con la sua quarta giornata, e una partita ormai classica tra due squadre che hanno avuto un avvio non troppo dissimile ma comunque diverso.

Benissimo il Genoa, soprattutto in trasferta: per il Grifone sono arrivate le vittorie sui campi di Lazio e Milan a conferma di come la squadra ligure possa puntare un posto nei playoff, a patto che trovi quella costanza che era leggermente mancata in una stagione scorsa che però si era chiusa sicuramente con un segno positivo.

La Juventus paga la sconfitta di Frosinone, arrivata alla seconda giornata; non male il pareggio contro il Sassuolo all’esordio mentre prima della sosta è stata battuta la Cremonese, dunque i giovani bianconeri hanno fin qui esplorato ogni risultato possibile.

Arriverà il bis di successi nella diretta Genoa Juventus Primavera? Non così semplice perché il Grifone è appunto squadra vera, ma lo verificheremo strada facendo; per ora aspettiamo che la partita si giochi e facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE GENOA JUVENTUS PRIMAVERA

La diretta tv di Genoa Juventus Primavera è garantita da Sportitalia, potrete quindi seguirla in chiaro con la relativa diretta streaming video tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS PRIMAVERA

Possiamo dire che la diretta Genoa Juventus Primavera presenta per il Grifone un 3-4-2-1, Jacopo Sbravati potrebbe non cambiare rispetto alla vittoria di due settimane fa e allora ecco Kumer Celik, Doucouré e Klisys a protezione del portiere Lysionok, con gli esterni di centrocampo che sarebbero ancora Odero a destra e Albé a sinistra e poi la zona di mezzo presidiata da Lafont e Dodde. Davanti agiscono Filippo Carbone e Marco Romano, che ha deciso la trasferta sul campo del Milan; come prima punta Zulevic, forse l’unico davvero in forse per la concorrenza di Galvano.

Per la Juventus di Simone Padoin il solito ballottaggio tra Ivan Lopez, matchwinner contro la Cremonese, e Biggi: difficile capire chi giocherà come prima punta, alle spalle invece Elimoghale confermato con Finocchiaro favorito per la seconda maglia, a centrocampo Boufandar gestisce la manovra e al suo fianco ci sarà uno tra Bellino e Milia, a presidiare le corsie laterali dovremmo vedere Francesco Leone a destra e uno tra Contarini e Grelaud a sinistra. Poi la difesa: il portiere bianconero è Huli, sulla linea arretrata cerca spazio De Brul che si gioca il posto con Bassino, mentre Bamballi e Niccolò Rizzo appaiono più certi di essere titolari.