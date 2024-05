DIRETTA/ Genoa Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: match al via! (5 maggio 2024)

DIRETTA GENOA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre sta per cominciare la diretta di Genoa Juventus Primavera, cerchiamo di analizzare come stia andando la stagione di liguri e piemontesi prima del via all’incontro odierno. Per il Genoa Primavera ecco un cammino che è certamente più che positivo anche nella fase attuale, grazie alle ultime due vittorie consecutive che per i rossoblù hanno portato in classifica a quota 44 punti, che sono stati il frutto per il Genoa finora di ben tredici vittorie, cinque pareggi e di nuovo tredici sconfitte, per cui si potrebbe ancora pensare di inseguire la zona playoff.

Diretta/ Milan Genoa, streaming video tv: i rossoneri per blindare il secondo posto (Serie A, 5 maggio 2024)

Campionato invece decisamente sotto le attese per la Juventus Primavera, nonostante anche i giovani bianconeri arrivino da due vittorie consecutive, che almeno hanno evitato guai peggiori in classifica. Il bottino è infatti di soli 39 punti, ottenuti tramite undici vittorie, sei pareggi e ben quattordici sconfitte, per una fine di campionato ormai senza obiettivi. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Genoa Juventus Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Milan Genoa/ Quote: Musah e Calabria squalificati (Serie A, 5 maggio 2024)

GENOA JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se volete assistere alla diretta Genoa Juventus Primavera la soluzione è Sportitalia, canale 60 del digitale terreste. Questa è l’unica possibilità su tv dato che i diritti sono in esclusiva per Sportitalia.

Stessa cosa vale per la diretta streaming che infatti si potrà vedere o sull’applicazione oppure sul sito web sempre di Sportitalia.

GENOA JUVENTUS PRIMAVERA, I GRIFONI CERCANO I PLAYOFF

Ultimi 270 minuti di sogni per il Grifone. La diretta Genoa Juventus Primavera può valere tanto per i padroni di casa che domenica 5 maggio alle ore 15:00 tenteranno l’assalto ai playoff. Infatti i rossoblu sono a -4 dal Torino sesto. Le vittorie contro Fiorentina e Verona hanno spronato la squadra ligure per queste ultime tre di campionato.

Diretta/ Genoa Cagliari (risultato finale 3-0): i Grifoni dominano! (29 aprile 2024)

La Juventus è invece ormai praticamente out per la corsa ai playoff dato che dovrebbe vincerle tutte ma soprattutto sperare che il Torino collezioni tre sconfitte in altrettante partite. Il periodo tra il 24 febbraio e il 13 aprile con cinque sconfitte e due pareggi ha spento le speranze dei bianconeri, che comunque si sono ripresi pareggiando contro la Roma e vincendo sia contro l’Atalanta sia il derby con il Torino, entrambe senza subire gol.

GENOA JUVENTUS PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Genoa Juventus Primavera con il Grifone che scenderà in campo con il modulo 3-4-2-1. In porta Calvani, difesa a tre con Barbini, Abdellaoui e Meconi. Agiranno da esterni Sarpa e Arboscello con Parravicini e Ahanor centrali. In attacco Bornosuzov sarà supportato dal duo Papadopoulos e Romano.

La Juventus invece replica con il modulo 3-5-1-1. Tra i pali Vinarcik, terzetto arretrato composto da Martinez, Montero e Gil. A centrocampo, da destra a sinistra, vedrà Savio, Crapisto, Florea, Owusu e Pagnucco. Grosso agirà da trequartista centrale con Mancini centravanti.

GENOA JUVENTUS PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Genoa Juventus Primavera danno favoriti i rossoblu a 1.94. Il 2 fisso invece è dato a 3.05 mentre la X a 3.60.

Molto basso l’Over 2.5 a 1.54 contro il 2.18 dell’Under alla stessa soglia. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.53 e 2.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA