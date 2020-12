Diretta/ Genoa Juventus (Serie A) streaming video e tv: dal Camp Nou a Marassi

DIRETTA GENOA JUVENTUS: OCCHIO ALLE SORPRESE!

Genoa Juventus, in diretta dallo stadio Ferraris di Genova in programma domenica 13 dicembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. La Juventus arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo quella che è stata probabilmente la vittoria più importante dall’inizio dell’era Pirlo: 0-3 a Barcellona e situazione nel girone di Champions League ribaltata. Dopo lo 0-2 di Torino i catalani sembravano sicuri del primo posto, che la Juventus si è presa di prepotenza, ribadendo la propria ambizione di essere competitiva per la vittoria nella massima competizione europea. In campionato i bianconeri sono terzi a -6 dal Milan capolista ma ora puntano a crescere per rincorrere il sogno del record del decimo Scudetto consecutivo.

Un’impresa che passerà anche dal campo del Genoa, terzultimo a braccetto col Torino e ancora amareggiato dalla vittoria sfumata a Firenze: i Grifoni avevano realizzato il gol del vantaggio all’89’ con Pjaca, ma al 98′ Milenkovic ha fatto sfumare un colpo che sarebbe stato fondamentale in chiave salvezza.

DIRETTA GENOA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Juventus sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS

Le probabili formazioni di Genoa Juventus, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ferraris di Genova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Rolando Maran con un 4-4-2: Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Shomudorov, Scamacca. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Pirlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Genoa e Juventus queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 9.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.33.

