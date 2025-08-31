Diretta Genoa Juventus, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Ferraris per la seconda giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA GENOA JUVENTUS (RISULTATO 0-0): AVVI DI PARTITA

In Liguria il primo tempo della partita fra Genoa e Juventus è cominciato da una ventina di minuti ed il punteggio è di 0 a 0. In avvio di sfida le emozioni degne di nota scarseggiano su entrambi i fronti offensivi ed i padroni di casa sparano ad esempio larghissimo con Stanciu verso il 15′. La Juve rimedia la prima ammonizione del match poi al 19′ per un intervento in ritardo di Joao Mario su Ellertsson. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA GENOA JUVENTUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Genoa Juventus avrà un’unica modalità di fruizione visto che bisognerà essere abbonati a DAZN per poterla seguire senza andare allo stadio. La piattaforma trasmetterà dunque la sfida in esclusiva in streaming ed a pagamento sui dispositivi abilitati di tutti i suoi iscritti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

La storia recente parla in modo molto chiaro verso la diretta Genoa Juventus: isolando infatti i numeri degli ultimi dieci precedenti ufficiali (compresa una partita di Coppa Italia), tutti disputati dal mese di giugno 2020 in poi, possiamo contare ben sette vittorie per la Juventus – di cui ai tempi supplementari quella ottenuta in Coppa – più due pareggi e un solo successo per il Genoa, il 2-1 casalingo ottenuto a Marassi venerdì 6 maggio 2022. Per i rossoblù è dolce anche il ricordo del campionato 2023-2024, quando sono riusciti a imporre un doppio pareggio alla Juventus, che invece ha vinto entrambe le partite dello scorso campionato.

Gli ultimi due precedenti della diretta Genoa Juventus ci parlano quindi della netta affermazione esterna per 0-3 dei bianconeri a Marassi sabato 28 settembre 2024 e poi del più risicato successo casalingo per 1-0 all'Allianz Stadium nella partita di ritorno, che era stata giocata sabato 29 marzo scorso, all'inizio dell'esperienza di Igor Tudor come allenatore della Juventus.

GENOA JUVENTUS, IL GRIFONE CERCA IL SUCCESO

Domenica 31 agosto 2025 alla ore 18:30 riparte il turno di campionato con la diretta Genoa Juventus. Dopo i primi impegni della seconda giornata disputati tra venerdì e sabato, allo Stadio Luigi Ferraris del quartiere Marassi di Genoa sta arrivando il momento di scendere in campo pure per i rossoblu che ospitano i bianconeri fra le mura amiche.

La Vecchia Signora è partita bene in campionato aggiudicandosi la sfida interna contro il Parma per 2 a 0 ma finendo la gara in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Cambiaso, protagonista in negativo facendosi buttare fuori dall’arbitro a causa di un brutto fallo di reazione nei confronti di un avversario.

I gol segnati dal nuovo acquisto Jonathan David e dal tanto discusso Dusan Vlahovic fanno ben sperare i piemontesi che potrebbero però ancora aggiungere qualcosa alla rosa gestita da mister Tudor entro la chiusura ufficiale del calciomercato estivo. Proprio il rosso rimediato dal terzino sinistro italiano starebbe ad esempio spingendo i dirigenti juventini a cercare un giocatore da alternargli in quella zona del campo.

La Juve attende inoltre di capire se potrà o meno riabbracciare Kolo Muani, sempre trattenuto dal Paris Saint-Germain per colpa della valutazione da 70 milioni di euro effettuaa dai francesi per il suo cartellino. Il Grifone invece insegue la prima vittoria in Serie A dopo aver pareggiato senza segnare all’esordio contro il Lecce mentre in Coppa Italia si era già imposto con un netto 3 a 0 sul Vicenza.

DIRETTA GENOA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo l’utilizzo del modulo 4-2-3-1 con Leali, Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez e Martin nelle retrovie, Frendrup e Masini, Carboni, Stanciu e Gronbaek alle spalle di Colombo da parte del tecnico Patrick Vieira per quanto concerne le probabili formazioni della diretta Genoa Juventus. Lo schieramento selezionato da mister Igor Tudor per i suoi bianconeri dovrebbe invece prevedere l’impiego del 3-4-2-1 con Di Gregorio, Gatti, Bremer e Kelly, Kalulu, Thuram, Locatelli e Joao Mario, Conceicao e Yildiz a supporto del confermatisimo Jonathan David.

DIRETTA GENOA JUVENTUS, LE QUOTE

Secondo Betflag, Planetwin e Goldbet l’esito finale della diretta Genoa Juventus dovrebbe essere appanaggio della formazione ospite se valutiamo le quote fornite da questi bookmakers. Le agenzie di scommesse prese in considerazione hanno deciso di optare per l’1.87 se si parla del segno 2, equivalente appunto al successo dei bianconeri. La vittoria dei padroni di casa viene invece pagata addirittura a 4.35 mentre una soluzione intermedia potrebbe essere rappresentata dal pareggio, con l’x fissato infatti a 3.35.