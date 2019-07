Diretta Genoa Kayserispor/ Risultato live: amichevole tosta per Andreazzoli

Genoa Kayserispor si gioca alle ore 20:00 di martedì 30 luglio, presso il ritiro estivo di Dinard che il Grifone sta affrontando: si tratta della prima amichevole che la squadra di Aurelio Andreazzoli affronterà nel corso di una settimana impegnativa, che la vedrà impegnata altre due volte. Prosegue nel migliore dei modi la preparazione alla prossima stagione: nell’ultima partita il Genoa ha battuto niente meno che il Lione, una squadra di Champions League, e lo ha fatto con ottima qualità. È soltanto calcio di luglio, ma questi sono risultati che fanno bene al morale del gruppo che si sta ancora plasmando secondo i dettami di un allenatore nuovo e che deve prendere pieno possesso della situazione. Il Grifone nel frattempo si lancia verso la prima giornata di Serie A, che giocherà sul campo della Roma; mentre aspettiamo la diretta di Genoa Kayserispor possiamo anche valutare in che modo Andreazzoli intende disporre la sua squadra sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita la sua probabile formazione per questa partita amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Genoa Kayserispor, che non sarà trasmessa nel nostro Paese; a questo punto non ci sarà nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la società ligure mette a disposizione sui propri account social, in particolar modo su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA KAYSERISPOR

Per Genoa Kayserispor Andreazzoli pensa a un 3-5-2: Ionut Radu potrebbe giocare in porta dove contende il posto a Jandrei, davanti all’estremo difensore agiranno presumibilmente Biraschi, Cristian Romero e El Yamiq con Cristian Zapata e Zukanovic che potrebbero essere utilizzati nel secondo tempo. Sulle corsie laterali potremmo vedere Sinan Gumus e uno tra Jaroszynski e Barreca, da valutare il ruolo di Criscito che può fare il centrale come il laterale a sinistra. A comandare il gioco Radovanovic, poi ci sono tanti giocatori che potrebbero giocare come mezzali e noi scegliamo Lerager e Hiljemark, ma con elementi quali Romulo, Jagiello e Cassata (appena arrivato dal Sassuolo) che ovviamente saranno pronti qualora il tecnico dovesse sceglierli come titolari. Davanti, Kouame e Sanabria sembrano essere i favoriti per iniziare la partita ma bisogna ovviamente valutare la situazione di Pinamonti, che in questo Genoa potrebbe facilmente ritagliarsi una maglia da titolare.



