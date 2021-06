Diretta/ Genoa Lazio (Primavera) streaming video tv: la prima per Calori

DIRETTA GENOA LAZIO PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Genoa Lazio, in diretta domenica 13 giugno 2021 alle ore 11.00 presso il Campo Begato 9 sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Esordio per Alessandro Calori sulla panchina biancazzurra, dopo l’ultima sconfitta interna contro l’Inter la Lazio ha deciso per il cambio tecnico, esonerando Leonardo Menichini e chiamando l’uomo che col suo gol in Perugia Juventus consegnò al club lo Scudetto del 2000.

Impresa difficile perché alla Lazio servirà per forza il play out contro la terzultima, dopo la riforma del campionato, ma le ultime due partite serviranno ai biancazzurri per cercare di caricarsi per la permanenza in categoria. Il Genoa è riuscito a blindare la salvezza, pur senza riuscire a proiettarsi in zona play off come era parso possibile in un momento della stagione. Situazione che comunque vedrà i Grifoni cercare di chiudere al meglio la stagione regolare ed evitare un crollo finale, considerando che i rossoblu sono già reduci da due sconfitte consecutive in campionato subite contro Sassuolo e Atalanta, forse inevitabili quando gli stimoli di classifica iniziano a venir meno.

DIRETTA GENOA LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Lazio Primavera sarà come di consueto trasmessa da Sportitalia, casa del campionato Primavera 1, per l’esattezza sul canale SI SoloCalcio, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile a tutti tramite la app di Sportitalia oppure il sito Internet www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Lazio Primavera presso il campo Begato 9. I padroni di casa allenati da Luca Chiappino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Agostino; Dellepiane, Zaccone, Gjini, Piccardo, Serpe, Maglione, Sadiku, Conti, Besaggio, Della Pietra. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessandro Calori con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Furlanetto; Floriani, Franco, Pica, Novella; A. Marino, Bertini, Ferrante; Czyz; Moro, Castigliani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Genoa e Lazio Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.50 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.00 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.80 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



