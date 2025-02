DIRETTA GENOA LAZIO PRIMAVERA: CON LO STESSO OBIETTIVO

La settima contro l’ottava, cioè le due squadre attualmente prime delle escluse dai playoff: la diretta Genoa Lazio Primavera, in programma alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, lunedì 24 febbraio 2025, metterà quindi in palio punti molto pesanti nell’inseguimento al comune obiettivo di rossoblù e biancocelesti. Il Genoa Primavera arriva dalla netta vittoria contro l’Udinese nell’infrasettimanale, ma certamente il test sarà più impegnativo oggi nella diretta Genoa Lazio Primavera.

I liguri hanno 41 punti, ne ha invece 40 la Lazio, che ha vinto contro il Cesena anche se con qualche brivido nel finale di una partita che sembrava chiusa all’intervallo. Per gli ospiti l’obiettivo è il sorpasso, di certo per entrambe sarà fondamentale non perdere contatto da chi li precede se si vorrà puntare sino in fondo all’obiettivo dei playoff scudetto. Si annuncia quindi un match intrigante fra due formazioni in forma e reduci da buone strisce di risultati, ma almeno una dovrà rallentare al termine della diretta Genoa Lazio Primavera…

GENOA LAZIO PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Genoa Lazio Primavera in tv sarà in chiaro per tutti sul canale 60, cioè Sportitalia, che garantirà anche la diretta streaming video del match.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LAZIO PRIMAVERA

Dorgu dopo la doppietta nel turno infrasettimanale reclama una maglia da titolare fra i rossoblù nelle probabili formazioni per la diretta Genoa Lazio Primavera, magari in coppia con Ghirardello e con il trequartista Carbone alle loro spalle. Il modulo di Jacopo Sbravati è il 4-3-1-2, a centrocampo indichiamo capitan Arboscello con Grossi e Gonçalinho, mentre davanti al portiere Magalotti potremmo avere i difensori centrali Klišys e Barbini più i due terzini Deseri e Contarini.

Per la Lazio Primavera di Sergio Pirozzi ecco invece come riferimento tattico il modulo 4-3-3: in porta Renzetti, davanti a lui da destra a sinistra Zazza, Bordon, Bordoni e Milani nella difesa a quattro; capitan Nazzaro sarà il perno di un centrocampo completato dalle mezzali Di Tommaso e Farcomeni, infine in attacco potremmo vedere D’Agostini affiancato dalle ali Serra e Cuzzarella, tutti in gol nel turno infrasettimanale.