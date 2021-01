Diretta/ Genoa Lazio (Serie A) streaming video e tv: biancocelesti per il riscatto

DIRETTA GENOA LAZIO: SFIDA OSTICA PER INZAGHI

Genoa Lazio in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Genova in programma domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. I biancocelesti cercano il riscatto dopo l’amara sconfitta di Milano, troppe amnesie hanno vanificato quella che nel complesso era stata un’ottima prestazione contro il Milan primo in classifica. La squadra di Simone Inzaghi sembra quest’anno aver pagato gli sforzi europei, al raggiungimento degli ottavi di Champions che la Lazio non otteneva dal 2001 ha fatto da contraltare un magro bottino in campionato, con la squadra all’ottavo posto e alle prese con una difesa che dal 1983 non incassava tanti gol. Occhio alle assenze col tecnico laziale che spera almeno di recuperare Acerbi in difesa ma difficilmente potrà fare affidamento su Lucas Leiva e Momo Fares a centrocampo.

Il Genoa invece proverà a sfruttare l’onda lunga dell’ennesimo ritorno in panchina di Davide Ballardini: l’approccio è stato ottimo con i rossoblu che sono finalmente riusciti a spezzare il lungo digiuno dalla vittoria, espugnando il campo dello Spezia nel derby ligure. La corsa salvezza è complicata ma i Grifoni proveranno a giocarsela dopo aver perso molto terreno anche a causa di partite sfortunate, con punti preziosi sfumati nella parte conclusiva di match come quelli contro la Fiorentina e il Milan.

DIRETTA GENOA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Lazio sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LAZIO

Le probabili formazioni di Genoa Lazio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Davide Ballardini con un 3-5-2: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pandev, Destro. Gli ospiti guidati in panchina da Simone Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Genoa e Lazio, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 5.25, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.60.



