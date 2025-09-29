Diretta Genoa Lazio, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Ferraris per la quinta giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA GENOA LAZIO (RISULTATO 0-1): VITINHA PROVA A SCUOTERE I GRIFONI

Dopo soli 24 secondi Vasquez diventa il primo ammonito della partita per una trattenuta su Dia. E al 4′ la Lazio è già in vantaggio: gran pallone in profondità di Castellanos che trova l’inserimento sulla destra di Cancellieri, che con un sinistro ben piazzato batte Leali. Al 16′ c’è un’ammonizione anche per Norton-Cuffy che un fallo su Basic, quindi si vede il Genoa al 19′ con una bella conclusione a spiovere di Vitinha che finisce di poco altra sopra la traversa della porta difesa da Provedel. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA GENOA LAZIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi volesse vedere la diretta Genoa Lazio senza andare allo stadio di lunedì potrà scegiere fra tre piattaforme diverse. Lo streaming dell’evento sarà infatti garantito da NOW Tv, DAZN e pure da Sky grazie all’applicazione di Sky Go. In televisione l’emittente satellitare manderà in onda la sfida sui canali Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Storia quasi senso unico negli ultimi anni per la diretta Genoa Lazio: infatti si contano ben otto vittorie biancocelesti a fronte di un pareggio (1-1 a Marassi domenica 3 gennaio 2021) e un solo successo per il Genoa (0-1 esterno all’Olimpico domenica 27 agosto 2023) nei dieci precedenti più recenti. Parlando della storia complessiva nel campionato di Serie A il bilancio è in realtà molto più equilibrato: su 108 partite infatti il bilancio parla di quarantatré vittorie per la Lazio e trentotto successi per il Genoa, con in più ventisette pareggi. Negli ultimi anni però la Lazio ha preso decisamente il sopravvento, ce lo ricordano anche i due match dello scorso campionato.

La diretta Genoa Lazio infatti vide il netto successo per 3-0 dei padroni di casa allo stadio Olimpico domenica 27 ottobre 2024, poi il ritorno a Marassi vide il colpo biancoceleste per 0-2 mercoledì 23 aprile scorso. Lo stadio Luigi Ferraris potrà festeggiare un epilogo differente stasera? GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, A. Martin; Masini, Frendrup; Vitinha, Malinovskyi, Ellertsson; L. Colombo. Allenatore: Patrick Vieira LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Basic, Cataldi; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GENOA LAZIO, SQUADRE UN PO’ IN AFFANNO

La diretta Genoa Lazio prevista per lunedì 29 settembre 2025 alle ore 20:45 si prospetta parecchio interessante. Presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova infatti i rossoblu vorranno senz’altro aggiudicarsi una nuova vittoria dopo aver sconfitto abbastanza agevolmente in settimana l’Empoli in Coppa Italia proprio su questo campo.

La differenza di categoria, considerando che i toscani adesso giocano in Serie B dopo la retrocessione patita al termine della scorsa annata, si è fatta sentire con il Grifone che si è imposto per 3 a 1 sugli azzurri rimontando il gol siglato in apertura di gara da Saporiti grazie alle reti firmate da Frendrup, Mercandalli ed Ekhator.

Una volta conquistati gli ottavi di finale della competizione, adesso il Genoa mira a migliorarsi anche in campionato dove sta faticando ad ingranare proprio come i diretti rivali di questa quinta giornata. La Lazio, a quota 3, si trova davanti ai liguri soltanto per un punto di distacco avendo ottenuto un’unica vittoria contro il Verona.

Nello specifico, i biancocelesti stanno patendo la mancanza di rinforzi dovuta al blocco del calciomercato estivo. Il tecnico Maurizio Sarri ha provato a ricostruire la squadra con gli elementi già presenti in rosa ma le risposte offerte in campo da questi non si stanno dimostrando all’altezza del compito a cui sono chiamati e serve pure riscattare al più presto il derby perso contro la Roma nell’ultimo weekend.

DIRETTA GENOA LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Stando ai rumors più recenti, le probabili formazioni della diretta Genoa Lazio ci lasciano pensare all’impiego del modulo 4-2-3-1 da parte di entrambe le compagini impegnate in campo questa sera a Marassi. Il tecnico Patrick Vieira schiererà dunque Leali in porta, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin in difesa, Masini e Frendrup nel mezzo mentre Ellertsson, Malinovskyi e Vitinha riforniranno il centravanti Colombo. Discorso molto simile quindi per mister Maurizio Sarri ed i suoi biancocelesti con Provedel tra i pali, Marusic, Provstgaard, Romagnoli e Tavares sulla linea arretrata, Cataldi e Gila davanti alla difesa e Cancellieri, Dia e Zaccagni agiranno alle spalle dell’unica punta Castellanos.

DIRETTA GENOA LAZIO, LE QUOTE

I capitolini partono da favoriti per la conquista dei tre punti nella diretta Genoa Lazio almeno secondo le quote dei bookmakers. Se si guardano i numeri proposti da Sisal per esempio si può notare che il segno 2 viene pagato a 2.50, ovvero leggermente meno rispetto all’1 ed all’x. L’agenzia di scommesse sembra ritenere che i rossoblu abbiano le medesime possibilità di guadagnarsi uno o tre punti al termine di questo incontro con i due segni fissati appunto a 3.00.