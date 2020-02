Diretta Genoa Lazio/ Streaming video tv: test ostico per Inzaghi (Serie A)

Genoa Lazio, diretta dall’arbitro Maresca oggi alle ore 12.30, sarà il lunch match che allo stadio Luigi Ferraris di Marassi aprirà la domenica della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Aperitivo davvero di lusso, perché sono tanti gli spunti d’interesse in Genoa Lazio. In copertina naturalmente gli ospiti biancocelesti, perché la Lazio di Simone Inzaghi grazie alla vittoria contro l’Inter è ormai a tutti gli effetti una candidata per lo scudetto, adesso però serve la continuità di rendimento ai massimi livelli per sognare davvero il tricolore lottando sino a maggio con i nerazzurri e con i pluvi-campioni in carica della Juventus. Il Genoa di Davide Nicola invece è terzultimo, ma ha migliorato nettamente il proprio rendimento con il nuovo allenatore, arriva da una clamorosa vittoria per 0-3 sul campo del Bologna e non ha certo intenzione di fermarsi sul più bello nella lunga corsa verso la salvezza. Un risultato di prestigio contro la Lazio infatti avrebbe valore doppio per il Grifone, anche dal punto di vista psicologico.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Lazio viene trasmessa sul canale DAZN 1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, si potrà naturalmente attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per usufruire della diretta streaming video su questa piattaforma che per il secondo anno consecutivo detiene i diritti per tre partite ad ogni giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LAZIO

Nelle probabili formazioni di Genoa Lazio evidenziamo innanzitutto uno squalificato per parte, Sturaro e Luiz Felipe. Stagione finita per Radovanovic, Davide Nicola potrebbe avere qualche problema a centrocampo dove Schone dovrà stringere i denti e lo stesso discorso vale per Behrami. Modulo 3-5-2, dunque con Ankersen e capitan Criscito quali esterni, mentre in attacco potremmo vedere la coppia formata da Pinamonti e Sanabria, tuttavia nel reparto offensivo del Genoa tutto è ancora possibile. Nella Lazio Patric è favorito su Bastos per affiancare Acerbi e Radu, stante la citata squalifica di Luiz Felipe. Modulo 3-5-2 anche per Simone Inzaghi, a centrocampo l’unico dubbio è quello fra Lazzari e Marusic a destra, mentre come quasi sempre Correa e Caicedo sono in lotta per il posto al fianco del capocannoniere Immobile.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Genoa Lazio secondo l’agenzia di scommesse Snai. Sulla carta è nettamente favorita la Lazio, infatti il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,85 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio in caso di successo casalingo del Genoa, identificato dal segno 2.



