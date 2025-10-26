Presentazione della diretta Genoa Lecce, analisi delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA GENOA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Storia breve ma ormai abbastanza significativa è quella che ci accompagna verso la diretta Genoa Lecce Primavera. Il racconto inizia domenica 26 settembre 2021, con il colpaccio per 0-1 del Genoa in casa del Lecce, che d’altronde i salentini avrebbero restituito al ritorno con il medesimo risultato. Poi si salta un altro paio di anni più avanti, per arrivare alle partite degli ultimi due campionati: una vittoria per parte anche nel 2023-2024, però in questo caso rispettando il fattore campo grazie ai successi per 3-2 del Lecce in Puglia e 1-0 per il Genoa in Liguria.

Infine, è passato in vantaggio il Genoa Primavera con la doppia vittoria nello scorso campionato: 2-1 casalingo sabato 14 dicembre 2024 e 0-2 esterno domenica 6 aprile scorso. Fin qui la storia, che potrebbe quindi assegnare un piccolo vantaggio ai padroni di casa rossoblù liguri, ma sarà il campo a darci il verdetto per la diretta Genoa Lecce Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Genoa Lecce Primavera streaming video, dove vedere la partita

La diretta Genoa Lecce del Campionato Primavera sarà disponibile per la visione dalle 11.00 per tutti gli appassionati del calcio giovanile che dovranno fare affidamento a Sportitalia e al servizio che offre mandando in chiaro le partite, la possibilità sarà quindi quella di sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre o di collegarsi in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione.

Rossoblù sempre più primi

Ad aprire l’ultimo appuntamento della nona giornata del Campionato Primavera sarà la diretta Genoa Lecce una sfida che mette di fronte due formazioni che hanno vissuto fino a questo momento due stagioni molto diverse.

I rossoblù ad esempio sono fino ad oggi la migliore squadra della competizione visto che con 18 punti occupano il primo posto, rispetto alla scorsa stagione hanno avuto una grande crescita che li ha visti passare dalla metà della classifica al gradino più alto del podio, nonostante lo stop derivato dal pareggio 2-2 in casa del Parma.

Per quanto riguarda i giallorossi invece il percorso è stato inverso visto che in questo momento la squadra è passata da una salvezza tranquilla a lottare per la salvezza e in particolare per evitare i playout, dopo il pareggio casalingo 0-0 con il Sassuolo infatti occupano la diciassettesima posizione con 6 punti, ad uno di distanza dalla zona salvezza.

Genoa Lecce Primavera, probabili formazioni

Qualche cambio nelle formazioni titolari delle due squadre dovrebbero essere fatti per la diretta Genoa Lecce del Campionato Primavera, soprattutto in casa rossoblù dato che si cercherà di tornare alla vittoria, Jacopo Sbravati schiererà nuovamente un 3-4-2-1 nel quale però saranno in campo Lysionok in porta, Doucouré, Klisys e Celik in difesa, Odero, Lafont, Dodde e Pallavicini a centrocampo, Carbone e Zulevic sulla trequarti e Nuredini in attacco.

Simone Schipa invece si affiderà al suo solito 4-2-3-1 nel quale avranno spazio Penev come portiere, Dalla Costa, Pacia, Kozarac e Rashidi come difensori, Gorter e Di Pasquale come mediani, Onyemachi, Spinelli e Laerke come trequartisti e come attaccante Esteban.

Genoa Lecce Primavera, pronostico finale

La diretta Genoa Lecce del Campionato Primavera è un’altra di quelle partite per cui ci si aspetta un solo risultato possibile, ovvero la vittoria dei rossoblù che come primi in classifica sono la squadra più forte della competizione o comunque quella nel migliore stato di forma e che giocherà tra le mura amiche.

I giallorossi poi oltre ad essere una squadra in difficoltà per prestazioni e risultati sono una delle peggiori per quanto riguarda la fase difensiva e quella offensiva con soli 9 gol segnati contro i 14 subiti in queste prime otto giornate, per questo non dovrebbe essere difficile per il grifone ottenere i 3 punti.