Diretta Genoa Lecce, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la prima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA GENOA LECCE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Ci siamo, mancano pochissimi giri di orologio alla diretta di Genoa Lecce. Prima di immergerci nel rettangolo verde però, facciamo un passo indietro e guardiamo i precedenti delle due squadre per capire da un punto di vista storico chi ha il favore del pronostico tra il grifone e i giallorossi. Questa partita è uno dei classici del calcio di “provincia” della Serie A, con all’attivo la bellezza di 41 partite disputate a partire da fine anni settanta in un Genoa Lecce di Coppa Italia finito 1-0 per la squadra ligure.

Nel corso degli anni l’equilibrio è stato il vero protagonista di questa rivalità con 12 vittorie e 12 pareggi per la formazione pugliese che solo all’inizio degli anni duemila ha capitolato concedendo molte vittorie al grifone che adesso si trova a quota 18 vittorie. L’ultima delle quali avvenuta proprio l’anno scorso alla 29esima giornata di Serie A dove il Genoa trionfa per 2-1 contro i pugliesi che si sono dovuti arrendere alla doppietta di Miretti. Finirà cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Genoa Lecce.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo. All. Vieira. LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GENOA LECCE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque fosse interessato a seguire la diretta Genoa Lecce coi propri occhi senza recarsi allo stadio dovrà essere iscritto a DAZN, la sola piattaforma che garantirà la visione di questo evento sportivo. La gara sarà disponibile in streaming per chi abbia sotto scritto un abbonamento e la si potrà vedere in televisione selezionando l’applicazione sulla smart tv.

PER PUNTARE PIU’ IN ALTO DI PRIMA

La Serie A torna ad essere protagonista dei weekend italiani allo Stadio Luigi Ferraris con la diretta Genoa Lecce programmata per sabato 23 agosto 2025 alle ore 18:30. Sia i rossoblu che i giallorossi hanno però già cominciato la nuova stagione disputando i trentaduesimi di Coppa Italia circa una settimana fa, ottenendo il medesimo risultato.

I liguri hanno dimostrato di essere superiori di categoria al Vicenza, sconfitto a Marassi con un netto 3 a 0, non solo sulla carta e adesso vogliono arrivare il più in alto possibile pure in campionato. A differenza dello scorso anno, il Genoa può puntare dall’inizio sul tecnico Patrick Vieira, il quale aveva risollevato una squadra che era partita malissimo sotto la guida di mister Gilardino.

I segnali per il futuro sono incoraggianti ma attenzione al calciomercato visto che ci sono almeno un paio di giocatori, come ad esempio Frendrup, seguiti con un certo interesse da altre società. Lo stesso discorso vale pure per il Lecce, dove il centravanti titolare Nikola Krstovic potrebbe ancora salutare per approdare in un altro club essendo finito nel mirino dell’Atalanta e della Roma.

In panchina i pugliesi hanno scelto di affidarsi a mister Eusebio Di Francesco, desideroso di riscattarsi dopo la rerocessione in Serie B ottenuta nel mese di maggio con il Venezia. Gli uomini che hanno disputato l’impegno contro la Juve Stabia hanno comunque mostrato di potersi far valere imponendosi per 2 a 0 nonostante l’uomo in meno per gran parte dei novanta minuti.

DIRETTA GENOA LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Genoa Lecce si potrebbe pronosticare l’impiego del modulo 4-2-3-1 da parte di mister Patrick Viera dall’inizio e rivedere così la squadra che ha già esordito in Coppa Italia dall’inizio: spazio a Leali, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin in difesa, Frendrup e Masini a gestire il centrocampo, Carboni, Stanciu e Gronbaek ad agire alle spalle dell’unico centravanti che sarà Colombo. Discorso simile pure per il Lecce di mister Eusebio Di Francesco che non dovrebbe rinunciare al 4-3-3 come schieramento di partenza e puntare su Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo nelle retrovie a protezione di Falcone, Coulibaly, Pierret ed Helgason nel mezzo, Sottil, Krstovic e Banda.

DIRETTA GENOA LECCE, LE QUOTE

Le quote proposte dalle varie agenzie di scommesse sono particolarmente favorevoli nei confronti del Grifone se si guarda all’esito finale della diretta Genoa Lecce. Sia per Snai che per Sisal sarà appunto complicato per i salentini far loro i tre punti in palio ed è per questo che il segno 2 viene dunque pagato a 4.00 mentre è più facile che la sfida si concluda in parità, considerando il 3.25 indicato per l’x. La vittoria dei liguri è il risultato più probabile per i bookmakers che la pagano rispettivamente a 1.97 e 1.95.