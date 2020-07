Diretta Genoa Lecce/ Streaming video tv: delicata sfida salvezza (Serie A)

Genoa Lecce, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 19 luglio 2020, e sarà uno dei piatti forti della trentaquattresima giornata di Serie A. Infatti, per presentare la diretta di Genoa Lecce, non si può fare a meno di evidenziare che si tratta di una delicatissima sfida salvezza, come è normale che sia quando la quartultima e la terzultima in classifica si affrontano a cinque giornate dalla fine del campionato. Naturalmente non arriveranno verdetti definitivi già questa sera, tuttavia l’esito di Genoa Lecce potrebbe indirizzare in modo significativo il finale della storia per il Grifone e per i salentini. Il Genoa arriva da un altro match molto delicato contro il Torino e ha avuto un giorno in meno di riposo rispetto al Lecce, reduce invece da una vera e propria batosta contro la Fiorentina, ma questi sono dettagli: quando ci si gioca tutto (o quasi) in una sola notte, è vietato sentire la stanchezza. Al Genoa avrebbe fatto comodo la spinta del pubblico di Marassi: il Lecce saprà sfruttare questo vantaggio?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GENOA LECCE

La diretta tv di Genoa Lecce sarà garantita sui canali Sky, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LECCE

Le probabili formazioni di Genoa Lecce hanno come presupposto logico quanto abbiamo detto prima: partita decisiva e di conseguenza ci aspettiamo tutti i migliori in campo senza troppi calcoli, anche se ovviamente qualche conto Davide Nicola e Fabio Liverani devono pur farlo, con la stanchezza che può presentare il conto in questo periodo del campionato e con un calendario così fitto. In partite come questa deve dare qualcosa in più chi per esperienza, carisma e personalità ha qualcosa in più, dunque il Genoa si affiderà in modo particolare a Criscito, Schone e Pandev, mentre al Lecce sarà chiesto soprattutto di voltare pagina rispetto alla prestazione contro la Fiorentina, troppo brutta per essere vera da parte di una formazione che nei turni precedenti aveva manifestato confortanti segnali di crescita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Genoa Lecce in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sfida delicatissima, il Genoa potrebbe avere qualcosa in più anche grazie al fattore campo, sia pure a porte chiuse: il segno 1 infatti è quotato a 1,87 mentre poi si sale fino a livelli praticamente identici per il segno X e il segno 2, quotati rispettivamente a 3,80 e 3,85 volte la posta in palio.



