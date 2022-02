Diretta Genoa Lecce/ Streaming video tv: in palio punti pesanti (Primavera)

DIRETTA GENOA LECCE PRIMAVERA: IN CERCA DI RISCATTO

Genoa Lecce Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 26 febbraio 2022, sarà una partita valida per la ventunesima giornata del Campionato Primavera 1 della stagione 2021/2022. Entrambe le formazioni sono a caccia di riscatto dopo i ko subiti nell’ultimo turno di campionato: i padroni di casa sono stati sconfitti tra le mura amiche del Begato dal Sassuolo per 1-2, mentre i giallorossi sono stati superati per 3-4 dall’Hellas Verona.

C’è grande attesa per la diretta di questo Genoa Lecce Primavera, considerando i punti importanti messi in palio. Besaggio e compagni sono all’undicesimo posto in classifica con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. La compagine pugliese, invece, tra le neopromosse di questa stagione, occupano il sedicesimo posto con 18 punti, raccolti grazie a 3 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Se il Grifone arriva a questo appuntamento da un cammino tra alti e bassi, gli ospiti stanno affrontando un periodo difficile: tre sconfitte di fila.

DIRETTA GENOA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Lecce Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LECCE PRIMAVERA

È arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Genoa Lecce Primavera,in programma al Campo Begato di Genova. Iniziamo la nostra analisi partendo dalla formazione di casa, in campo con il classico 4-3-3: Corci; Delle Piane, Boci, Nesci, Bolcano; Accornero, Palella, Marcandalli; Besaggio, Macca, Bamba. Riflettori accesi su capitan Besaggio, uno degli elementi più interessanti dell’intero campionato Primavera e già nel mirino dei principali top club nostrani. Passiamo adesso agli ospiti, giallorossi in campo con il 4-3-2-1: Samooja; Nizet, Haakmat, Hasic, Scialanga; Salomaa, Johannsson, Lemmens; Macri, Canellas; Carrozzo.

