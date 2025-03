DIRETTA GENOA LECCE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Iniziamo la rubrica delle statistiche anche per la diretta di Genoa Lecce, due squadre che sotto questo punto di vista possono dirci molto visto che grazie ad esse potremmo capire chi può o meno avere il favore del rpnostico da un punto di vista statistico. Iniziamo dai padroni di casa, il grifone nelle ultime cinque partite ha visto aumentare sensibilmente i gol presi nell’arco dei novanta minuti. In questo campione di partite abbiamo il valore che passa dall’1,3 all’1,6. Mnetre rimangono ivariati le reti in attacco, questo ha portato a raccolgiere solo 6 punti nelle ultime giornate. Il Lecce invece ha aumentato sostanzialmente il numero di kilometri per partita, arrivando a sfiorare gli otto di media.

Ma questo non cambiato la media punti almeno da quando Giampaolo siede sula panchina pugliese. Detto questo potremmo aspettarci un pareggio, andrà davvero cosi? Vediamo cosa succede nel prossimo aggiornamento della diretta di Genoa Lecce, dove inizierà l’aggiornamento live di questa sfida. GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira. LECCE (4-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Genoa Lecce in streaming video, come seguirla

Seguire la diretta Genoa Lecce dello Stadio Luigi Ferraris sarà possibile sul canale 251 di Sky o Dazn, o sul computer e ipad in diretta streaming video grazie a SkyGo, NowTv o Dazn.

Ospiti alla ricerca di punti

La diretta Genoa Lecce andrà in scena alle 20.45 e varrà per l’anticipo di Serie A, a scendere in campo sono due squadre che hanno avuto molti alti e bassi nel corso della stagione, stanno lottando per riuscire a raggiungere la salvezza a fine stagione e per riuscirci hanno bisogno di punti, i padroni di casa dopo una partenza disastrosa con il cambio di allenatore sono riusciti a risalire la classifica e ora sono dodicesimi con 32 punti.

Gli ospiti invece hanno avuto un percorso inverso e stanno incontrando ora delle difficoltà che nella prima parte di stagione sembravano non avere, il cambio di allenatore non ha dato ancora fino in fondo i suoi frutti tanto che ora sono sedicesimi con 25 punti e arrivano dalla sconfitta in rimonta 2-3 contro il Milan, mentre il Genoa è riuscito a pareggiare 1-1 in casa del Cagliari.

Genoa Lecce, probabili formazioni

Per la diretta Genoa Lecce Patrick Vieira dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con gli undici dell’ultima partita con Leali in porta, Zanoli e Martin gli esterni bassi con De Winter e Vasquez difensori centrali a completare la linea, Frendrup e Badelj in mediana, trequarti con Ekhator ed Ekuban sulle fasce e Miretti centralmente alle spalle di Pinamonti unica punta.

Gli ospiti sembra che verranno schierati a specchio da Marco Giampaolo quindi 4-2-3-1 con Falcone tra i pali, Gallo, Jean, Baschirotto e Guilbert in difesa, mediana con Coulibaly e Berisha, Tete Morente e Pierotti gli esterni offensivi, Helgason trequartista in supporto di Krstovic riferimento offensivo.

Genoa Lecce, quote e possibile risultato finale

La diretta Genoa Lecce è una sfida difficile da prevedere e che potrebbe finire in qualsiasi modo, le due squadre infatti sono allenate da due bravi tecnici che si affidano su due stili di gioco opposti con i padroni di casa che puntano a subire un gol in meno degli avversari mentre gli ospiti cercano di dominare il gioco e fare sempre un gol in più degli altri.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare Sisal, vediamo come la vittoria del Genoa è il risultato con la quota più bassa pari a 1.95, la vittoria del Lecce invece è quotata a 4.65 mentre il pareggio ha una quota intermedia di 2.85.