Diretta Genoa Lione/ Streaming video DAZN: amichevole di lusso, le formazioni

Genoa Lione è un amichevole di grande pregio per la squadra ligure, che scende in campo alle ore 19:00 di sabato 20 luglio presso Gueugnon: avversaria una squadra che rappresenta l’élite del calcio francese, ha fatto una ottima figura in Champions League nell’ultima stagione e si prepara alla conferma, cercando di tornare ai fasti dell’inizio millennio quando erano arrivati sette campionati consecutivi. Il Genoa invece alza il tiro in maniera netta rispetto alle prime due amichevoli: nei giorni scorsi quelle per Aurelio Andreazzoli sono state semplici sgambate e infatti si sono risolte con un bottino di 16 reti all’attivo e nessuna al passivo; adesso anche il Grifone inizia a fare sul serio come giusto che sia, per preparare un campionato che dovrà riscattare il pessimo finale della scorsa annata. Aspettiamo allora con vivo interesse la diretta di Lione Genoa, nel frattempo ci possiamo concentrare su quelle che potrebbero essere le scelte di Andreazzoli andando a leggere le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto che potrebbero essere comunicate all’ultimo momento, non sarà disponibile la diretta tv di Lione Genoa: per assistere a questa amichevole tuttavia ci sarà la piattaforma DAZN, che fornirà a tutti i suoi abbonati il servizio di diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; eventualmente si potrà installare l’applicazione su una smart tv che sia provvista di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LIONE

E’ possibile che per Lione Genoa Andreazzoli voglia mischiare le carte rispetto all’ultima uscita: dunque possiamo ipotizzare una difesa a tre con Biraschi, Cristian Zapata e Gunter davanti a Jandrei, mentre sulle corsie laterali potrebbe essere subito titolare il turco Sinan Gumus, che giocherebbe a destra lasciando invece a Jaroszynski il compito di percorrere la fascia mancina. In mezzo al campo possibile che sia ripetuto l’esperimento di abbassare Pandev, in realtà ci sono giocatori come Callegari e Jagiello che spingono per avere una maglia dal primo minuto e potrebbero ottenerla, da valutare invece se a Hiljemark verrà concesso ancora spazio per recuperare al meglio dall’infortunio. Potrebbe cambiare anche il tandem offensivo: Andreazzoli ragiona sulle coppie e potrebbe puntare oggi su quella composta da Pinamonti e Sanabria, due ottimi attaccanti che per la prossima stagione punteranno a essere titolari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA