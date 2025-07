Diretta Genoa Mantova streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Moena, sabato 26 luglio.

DIRETTA GENOA MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Genoa Mantova sta per prendere il via, la cosa curiosa è che nella storia questo confronto in termini ufficiali è in totale parità perché in 22 incroci si registrano otto vittorie a testa, dunque con sei pareggi. Le due squadre però non si affrontano in campionato da quella famosa Serie B 2006-2007; era arrivata una vittoria interna a testa, a Marassi doppietta di Gaetano De Rosa, rete virgiliana di Manuel Spinale e rigore parato da Pierluigi Brivio ad Adailton, al Martelli sigillo di Emiliano Tarana al 94’ alla penultima giornata, con il Mantova in 10 per l’espulsione di Davide Mezzanotti, ma Grifone comunque promosso senza playoff.

DIRETTA/ Genoa Fassa (risultato finale 13-0): Messias chiude la goleada (oggi 16 luglio 2025)

Se i match in Serie A sono andati in scena negli anni Sessanta, oltre che nella Prima Divisione 1925-1926 e dunque 100 anni fa, l’ultimo precedente è dell’agosto 2008 per il terzo turno di Coppa Italia: vinse il Genoa nel proprio stadio, segnarono Rubén Olivera con una doppietta e Omar Milanetto prima che Dario Passoni accorciasse le distanze. Adesso però siamo davvero pronti a vivere questa amichevole nell’attesa che possa arrivare un altro confronto ufficiale: mettiamoci comodi e spostiamo la nostra attenzione sul campo, la diretta Genoa Mantova sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Genoa News/ Gonzalez il nuovo difensore di Vieira, Siebert l’alternativa (11 luglio 2025)

DIRETTA GENOA MANTOVA: UN BEL TEST PER ENTRAMBE!

Presso Moena la diretta Genoa Mantova rappresenta un’amichevole intrigante per entrambe le squadre, che scendono in campo alle ore 16:00 di sabato 26 luglio 2025. È il primo vero test di rilievo per il Genoa, che dieci giorni fa ha aperto le danze con un 13-0 al Fassa che era ovviamente nei conti e che infatti è arrivato.

Adesso il Grifone affronta una squadra che l’anno scorso ha ottenuto la salvezza in Serie B, dove è tornata dopo qualche anno; il Mantova ha ambizioni e comunque rappresenta una rivale che potrà dare indicazioni molto interessanti a Patrick Vieira, confermato come allenatore dei rossoblu.

Calciomercato Genoa News/ Bohinen torna in Serie B, dal Real Madrid arriva Obrador (4 luglio 2025)

Una scelta che lo scorso anno, quando il francese ha preso il posto di Alberto Gilardino, poteva non essere così scontata visti i tanti dubbi che accompagnavano l’avvicendamento in panchina, ma Veira si è guadagnato la conferma sul campo.

Ottimo il passo del Genoa con lui alla guida, adesso si tratta naturalmente di provare a replicare o magari fare ancora meglio e allora la diretta Genoa Mantova ci potrà dire qualcosa di più sul modo in cui il francese voglia disporre la sua nuova squadra sul terreno di gioco, vedremo intanto quale sarà l’undici di partenza per questa amichevole.

COME SEGUIRE LA DIRETTA GENOA MANTOVA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Genoa Mantova non dovrebbe essere disponibile, né sui canali della nostra televisione né tantomeno in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MANTOVA

Naturalmente Vieira mischierà parecchio le carte per la diretta Genoa Mantova, intanto possiamo dire che l’allenatore francese stia lavorando su due diversi undici o almeno è quello che ha fatto nel corso della settimana. Bani-Otoa e Marcandalli-De Winter le due coppie centrali, alternati i portieri Siegrist e Leali e Vogliacco utilizzato come terzino destro in alternativa a Sabelli, interessante anche l’idea di far giocare Norton-Cuffy come laterale alto a supporto della prima punta Ekuban, mentre sull’altro versante si è disimpegnato Vitinha davanti a tutti, con Malinovskyi da regista aggiunto a Masini.

Si sono visti anche i giovani che potrebbero avere spazio in questo nuovo Genoa, su tutti Ekhator; Stanciu invece dovrebbe essere chiamato a prendere in mano le redini del Genoa partendo dalla posizione di trequartista centrale, casomai possiamo considerare come una buona indicazione il fatto che in quello slot Vieira abbia provato anche Thorsby, un vero e proprio jolly che può essere piazzato in varie zone del campo. Come sempre poi l’idea sarà quella di far girare tutta la rosa a disposizione provando varie soluzioni, vedremo cosa accadrà nella diretta Genoa Mantova.