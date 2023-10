DIRETTA GENOA MILAN/ Video streaming tv: cos’è successo le ultime volte? (Serie A, 7 ottobre 2023)

DIRETTA GENOA MILAN, TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Genoa Milan pone di fronte due formazioni che negli ultimi 5 incontri hanno regalato sempre spettacolo in campo. La prima sfida da analizzare è quella del 2020 terminata con il risultato di 2-2 allo stadio Marassi con la doppietta realizzata da Mattia Destro per il rossoblù. Per il Milan ad andare in gol i difensori Calabria e Kalulu. Nel 2021 ad ottenere la vittoria e il Milan con il gol firmato da Ante Rebic e l’autogol sfortunato di Gianluca Scamacca. Per il Genoa ad andare a segno sempre Mattia Destro. Milan che riuscì a ottenere un’importante vittoria nel dicembre del 2021 grazie al pesante risultato di 0-3.

Ad andare in gol l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic e la doppietta di Junior Messias, attuale calciatore proprio della formazione del Grifone. Nel 2022 le due formazioni si sono affrontate in Coppa Italia: erano gli ottavi di finale e a sbloccare il risultato il Genoa con Ostigard. Milan che dapprima pareggio con il francese Giroud e poi passò in vantaggio nei supplementari con le reti firmate da Leao e Saelemaekers. L’ultima sfida in ordine cronologico è quella giocata nell’aprile dello stesso anno: risultato di 2-0 con le reti ancora di Leao e Messias. (Marco Genduso)

GENOA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Genoa Milan si potrà vedere sia su DAZN che su Sky dato che fa parte delle tre gare su dieci che vengono trasmesse sia sull’emittente televisiva che sul servizio streaming, unico possesso completo della Serie A.

La diretta streaming Genoa Milan sarà offerto naturalmente da Sky Go e DAZN attraverso qualsiasi dispositivo mobile quale telefono, computer, tablet e console di gioco. Inoltre, se la vostra televisione è una Smart TV basterà accedere dall’app.

CHI PERDERÀ L’IMBATTIBILITÀ?

La diretta Genoa Milan, in programma sabato 7 ottobre alle ore 20:45, racconta del match serale di questo sabato di Serie A. I rossoblu hanno sfiorato la seconda vittoria consecutiva in campionato nell’ultimo turno, ma l’autorete di Matturo al 91′ è costato il pareggio nella sfida contro l’Udinese. Nel match precedente, il Grifone era riuscito ad imporsi nettamente sulla Roma per 4-1 con le reti di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias.

Il Milan è reduce invece dal pareggio di Dortmund in Champions League con il Borussia mentre in campionato è in una striscia positiva tuttora aperta di tre successi di fila: 1-0 col Verona, 3-1 a Cagliari e 2-0 contro la Lazio. La batosta per 5-1 del derby sembrava aver messo ko anche mentalmente gli uomini di Pioli, ma in realtà così non è stato dato che il Milan è rimasto imbattuto in Champions (due pareggi in entrambe le partite) e come detto è riuscito a mettere a referto tre vittorie consecutive.

GENOA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Genoa Milan vedono i rossoblu schierarsi col 3-5-1-1 con qualche modifica rispetto alle scorse uscite. In porta c’è Martinez, la difesa sarà invece regolarmente composta da Dragusin, Bani e Vasquez. I dubbi arrivano più avanti con le assenze di Strootman e Badelj che portano Gilardino a schierare Thorsby, Frendrup e Malinovskyi con De Winter e Maturro larghi. L’ex di serata Messias agirà da trequartista mentre Gudmundsson sarà l’unica punta. Niente da fare per Retegui che per un problema al ginocchio sinistro non sarà della partita.

I rossoneri rispondono col 4-3-3 che vedrà Maignan in porta, Florenzi e Theo Hernandez larghi e Tomori-Thiaw coppia centrale. Le due mezzali invece saranno Musah e Reijnders con Adli in regia e Pobega in panchina. Tridente tutta corsa con Chukwueze-Okafor-Leao.

GENOA (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Matturro; Messias; Gudmundsson.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reihnders; Chukwueze, Okafor, Leao.

GENOA MILAN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Genoa Milan vedono favorita la squadra rossonera a 1.90. Secondo bet365, il segno 1 vale 4.20 mentre la X ovvero il pareggio la troviamo a 3.50. Uguali le quote riguardanti il Gol e No Gol, entrambe a 1.90, mentre c’è differenza tra l’Over 2.5 a 2.05 e il segno opposto a 1.75.

