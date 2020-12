Diretta/ Genoa Milan (Serie A) streaming video DAZN: capolista imbattuta

DIRETTA GENOA MILAN: PER CONTINUARE LA STRISCIA POSITIVA!

Genoa Milan, in diretta presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. La capolista è ancora imbattuta, col Milan che ha raccolto 8 vittorie e 3 pareggi nelle prime 11 sfide di campionato. Curiosamente, tutti i pari sono arrivati a San Siro, l’ultimo dei quali contro il Parma in cui i rossoneri hanno dovuto rimontare 2 reti di svantaggio, riacciuffando almeno il pari nel recupero. In classifica il Milan mantiene 3 punti di vantaggio sull’Inter e 4 su Napoli e Juventus. Proprio contro i bianconeri i Grifoni hanno perso l’ultimo match di campionato, combattendo ma poi cedendo sotto i colpi dei rigori trasformati da Ronaldo. La situazione di classifica dei rossoblu resta difficile, 6 punti in classifica come il Torino, a -3 dalla Fiorentina quartultima e con una sola vittoria in campionato ottenuta contro il Crotone lo scorso 20 settembre, dopodiché solo 3 pareggi per le squadra di Maran contro Verona, Sampdoria e Fiorentina. Troppo poco, anche se il doppio impegno contro Juventus e Milan non è di certo un assist da parte del calendario.

DIRETTA GENOA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Milan sarà disponibile sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder satellitare e sarà disponibile per i clienti Sky da almeno tre anni. La partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

Le probabili formazioni di Genoa Milan, sfida che andrà in scena presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Rolando Maran con un 4-4-2: Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. Gli ospiti guidati in panchina da Stefano Pioli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1: G. Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Genoa e Milan, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 7.25, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.75, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.40.



