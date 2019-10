Diretta Genoa Milan/ Streaming video DAZN: due squadre in crisi (Serie A)

Genoa Milan, che sarà diretta dall’arbitro Mariani, si gioca alle ore 20:45 di sabato 5 ottobre e rappresenta pertanto l’anticipo nella settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Una patita che per entrambe le squadre può rappresentare il riscatto: il Grifone ha fatto un punto nelle ultime quattro giornate e la posizione di Aurelio Andreazzoli è decisamente in bilico, tanto che si parla del possibile ingaggio di un Gennaro Gattuso che proprio i rossoneri hanno deciso di non confermare in estate. Non è più salda la posizione di Marco Giampaolo, anche se a parole la dirigenza gli ha rinnovato la fiducia: il Milan arriva da tre sconfitte consecutive e quella casalinga contro la Fiorentina ha mostrato una squadra arrendevole e incapace di reagire alle difficoltà. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Genoa Milan, nell’attesa possiamo ragionare sulle possibili scelte da parte dei due allenatori valutando in maniera approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Milan è un’esclusiva della piattaforma DAZN: da qualche settimana l’emittente offre agli abbonati Sky la possibilità di seguire parte della sua programmazione sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder. In alternativa ovviamente i clienti DAZN potranno assistere alla partita di Serie A in diretta streaming video, dunque con il metodo tradizionale e avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

Nelle probabili formazioni di Genoa Milan scopriamo che Andreazzoli dovrebbe rilanciare dal primo minuto tre giocatori che erano rimasti fuori a Roma: Cristian Zapata, ex della partita, agirà in difesa completando il reparto con Cristian Romero e Criscito (davanti al portiere Ionut Radu), Schone tornerà titolare in mediana occupando presumibilmente il centrodestra (con Radovanovic in cabina di regia e la conferma di Lerager come altra mezzala) mentre Pinamonti, sempre insidiato da Sanabria, avrà un’altra occasione al fianco di Kouamé. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Ghiglione e Pajac, anche perché Barreca non è al top della condizione. Il Milan potrebbe cambiare qualcosa: sicuramente non ci sarà Musacchio (squalificato) dunque dentro Duarte al fianco di Alessio Romagnoli, sugli esterni Calabria e Théo Hernandez hanno posizione salda mentre a centrocampo potrebbe esserci la rivoluzione, con Lucas Biglia da playmaker e due mezzali che potrebbero essere Krunic e Paquetà, anche se uno tra Kessie e Calhanoglu potrebbe comunque giocare. Davanti rischiano Piatek e Suso: la prima punta potrebbe farla Rebic, in grado di agire anche sulla trequarti insieme a un Rafael Leao che in poco tempo è diventato uno dei punti fermi di Giampaolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Genoa Milan indicano nella squadra ospite quella favorita, ma la situazione di partenza è equilibrata: distanza minima tra l’eventualità della vittoria ligure (2,80 per il segno 1) e quella che regalerebbe il successo ai rossoneri, e che vi farebbe guadagnare – puntando sul segno 2 – un valore di 2,60 volte la somma investita. Con il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, la vostra vincita corrisponderebbe a 3,20 volte quanto messo sul piatto.



