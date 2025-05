DIRETTA GENOA MILAN (RISULTATO 0-0): CHANCE PER FRENDRUP

Il Genoa continua a spingere e al 35’ costruisce una buona occasione: Thorsby serve Frendrup al limite, ma il centrocampista danese colpisce male e il tiro termina lontano dalla porta. Il Milan risponde al 37’ con una discesa centrale di Theo Hernandez, il cui tiro viene controllato in due tempi da Leali. Al 41’ i rossoneri sfiorano il vantaggio: Leao si fa largo tra le maglie genoane e serve Pulisic nello stretto, ma ancora una volta Leali è decisivo nell’uno contro uno. Si chiude così il primo tempo a Marassi, con il punteggio fermo sullo 0-0 nonostante le buone occasioni da entrambe le parti. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA GENOA MILAN, STREAMING VIDEO

Per gustarsi questo posticipo di Serie A, in particolare la diretta Genoa Milan, bisogna andare sul canale di Dazn. Sarà consentito anche assistere al match dal proprio cellulare o computer grazie alla diretta streaming video sull’app o sito dell’emittente.

FOFANA KO, ENTRA LEAO!

Al 21’ arriva il primo cartellino giallo del match: Pavlovic viene ammonito per un intervento in ritardo su Messias. Poco dopo è Maignan a salire in cattedra con un doppio intervento straordinario, respingendo prima un tocco ravvicinato di Pulisic e poi il successivo tentativo di Messias. Anche il Genoa incassa il primo giallo, pesante, per Thorsby: l’intervento pericoloso su Jimenez gli costa la squalifica per la prossima sfida contro il Napoli. Intanto Fofana è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto entra Leao, che si fa notare subito: al 30’ l’esterno portoghese salta De Winter e serve Jovic, il cui tentativo è sventato in extremis da un ottimo recupero difensivo di Frendrup. Decisivo l’intervento del capitano del Genoa. (agg. di Fabio Belli)

PROTESTE ROSSONERE PER UNA MANO DI DE WINTER

Il Genoa si rende pericoloso per la prima volta all’8’, quando Norton-Cuffy si libera con determinazione tra due avversari e conclude verso la porta, trovando però l’ottima risposta del portiere francese. Tre minuti più tardi, al 11’, Martin batte un corner mancino molto insidioso, ma Jovic è attento e libera l’area del Milan. Al 14’ i rossoneri protestano per un sospetto tocco di mano di De Winter, ma l’arbitro Collu lascia correre, ritenendo l’intervento regolare. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Vediamo un po’ di dati statistici prima del fischio iniziale della diretta di Genoa Milan. I rossoneri, con una media di 1.56 gol segnati a partita, si dimostrano nettamente più efficaci rispetto al Genoa, che si ferma a 0.85. Anche in termini di vittorie, il Milan si impone con un 44.12% contro il 26.47% dei rossoblù. La squadra di Pioli mostra una propensione più marcata all’attacco anche nei dati relativi agli Over 2.5 (58.82% contro il 32.35%) e alle gare in cui entrambe le squadre segnano (55.88% contro il 41.18%). I rossoneri confermano così una maggiore capacità di partecipare a partite aperte e ricche di gol. Il Genoa, dal canto suo, si difende con dignità e concede meno in termini di gol subiti (media di 1.21 a gara contro l’1.12 del Milan), mostrando una certa solidità, anche se meno continuità nelle prestazioni.

Le due squadre sono molto vicine anche nel numero di clean sheet, con 12 partite a porta inviolata per il Milan e 11 per il Genoa. Interessanti anche i dati sui primi tempi: il Milan si conferma più incisivo, superando lo 0.5 gol nella prima frazione nel 70.59% dei casi, rispetto al 52.94% del Genoa. Più netto il divario sugli Over 1.5 nel primo tempo, dove i rossoneri si impongono per 32.35% contro 17.65%. Ora possiamo passare al prossimo aggiornamento della diretta di Genoa Milan con il commento live del match, si parte! GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, J. Vasquez, A. Martin; Frendrup, Masini; Sabelli, Thorsby, Messias; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, S. Pavlovic; A. Jimenez, Y. Fofana, Reijnders, T. Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; L. Jovic. Allenatore: Sergio Conceiçao (agg. Gianmarco Mannara)

GENOA MILAN, ROSSOBLU IN CASA

Una partita che non dovrebbe spostare troppo gli equilibri della classifica. La diretta Genoa Milan chiuderà il 35esimo turno di Serie A con il Girone che ha ormai conquistato la salvezza mentre i rossoneri difficilmente agguanteranno l’Europa tramite campionato.

Il Genoa è reduce da due sconfitte consecutive ovvero quella contro la Lazio e quella col Como, entrambe senza nemmeno siglare un gol. L’ultimo successo è datato 4 aprile quando i rossoblu ebbero la meglio sull’Udinese.

Il Milan invece arriva da un successo convincente per 2-0 a Venezia, arrivato dopo il meraviglioso 3-0 di Coppa Italia contro l’Inter che è valso l’accesso in finale, dove i lombardi sfideranno il Bologna il 14 maggio allo Stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

Il Genoa si disporrà in campo con il modulo 4-2-3-1 con Leali in porta, difeso dal quartetto Norton-Cuffy, De Winter, Vásquez e Martín. Agiranno in mediana Frendrup e Badelj con Messias, Masini e Thorsby dietro a Pinamonti

Il Milan invece risponderà con il 3-4-3. Tra i pali Maignan; protetto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Gli esterni titolari saranno Álex Jiménez e Theo Hernandez con Fofana e Reijnders a centrocampo più il tridente Pulisic, Abraham e Leao.

QUOTE SCOMMESSE GENOA MILAN

La squadra favorita per i tre punti è il Milan a 1.80 contro il Genoa a 4.50 più il pareggio a 3.60. Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.