Diretta Genoa Milan U15/ Streaming video e tv: la prima semifinale (Serie A e B)

Genoa Milan Under 15 si gioca alle ore 17:30 di lunedì 10 giugno, presso lo stadio Capanni di Savignano sul Rubicone: la semifinale del campionato Under 15 Serie A e B 2018-2019 stabilirà dunque la prima finalista di questo torneo. Possiamo brevemente ricordare che queste partite vengono disputate sulla distanza di 40 minuti per tempo; i giocatori in campo sono ancora piuttosto giovani e si devono ancora formare, ma naturalmente c’è molta attesa per queste sfide perché stiamo parlando di calciatori che fanno parte di settori giovanili importanti, e che sfruttano queste vetrine a livello nazionale per provare a conquistare un posto nel calcio che conta e già il prossimo anno potrebbero andare tra gli Allievi. Vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Genoa Milan U15; aspettandone il calcio d’inizio possiamo anche dire che la vincente di questa partita incrocerà in semifinale una tra Napoli e Roma, che giocheranno invece in serata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere disponibile la diretta tv di Genoa Milan U15: la partita non sarà trasmessa nel nostro Paese e dunque non potrete godere nemmeno di una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete consultare senza costi le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA GENOA MILAN U15: RISULTATI E CONTESTO

Genoa Milan U15 dunque verrà disputata in gara secca: qualcosa di diverso rispetto al turno precedente, perché nei quarti di finale queste due squadre sono passate attraverso andata e ritorno. Nello specifico il Genoa si è liberato della Spal vincendo entrambe le partite per 3-1, e dunque ha dato una dimostrazione di forza importante considerando che il Grifone aveva già vinto il suo gruppo A di stagione regolare, con 55 punti che sono stati gli stessi della Fiorentina. Il Milan ha sostanzialmente gestito nel migliore dei modi la situazione: capolista del girone B (52 punti), la squadra rossonera aveva vinto 2-0 sul campo del Bologna e dunque avrebbe anche potuto segnare un gol e perdere con due reti di margine. E’ finita 1-1, senza particolari patemi: adesso è davvero complicato stabilire quale delle due squadre possa essere favorita. Il Genoa ha dato una sensazione di superiorità per tutta la stagione ma il Milan non è stato da meno, inoltre si gioca in gara secca e questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo, perché ovviamente conterà anche l’aspetto psicologico nel verificare quale delle due formazioni sul terreno di gioco sia più pronta alla sfida. Non resta che aspettare il calcio d’inizio, che arriverà ormai tra poche ore.



