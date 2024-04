DIRETTA/ Genoa Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (1 aprile 2024)

DIRETTA GENOA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai ci siamo: la partita sta iniziando, allora presentiamo la diretta di Genoa Monza Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 delle due formazioni coinvolte. Per il Genoa Primavera ecco un cammino che di recente alterna sempre risultati (due vittorie, due pareggi e due sconfitte per il Grifone) e che globalmente resta buono per i rossoblù: la classifica parla di 35 punti, che sono stati il frutto per il Genoa finora di dieci vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte, con la differenza reti che è comunque in campo positivo (+3), perché il Genoa in questo campionato conta già 40 gol segnati a fronte dei 37 incassati finora.

Il Monza Primavera arriva invece purtroppo da tre sconfitte consecutive, quindi la classifica continua ad essere critica con appena 23 punti, frutto di quattro vittorie, ben undici pareggi e altrettante sconfitte, con una differenza reti che è fatalmente negativa (-11), dal momento che i giovani brianzoli vantano 43 gol segnati a fronte tuttavia dei ben 54 invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Genoa Monza Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GENOA MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Monza Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Genoa Monza Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

GENOA MONZA PRIMAVERA: PER EVITARE GUAI!

Genoa Monza Primavera, in diretta lunedì 1 aprile 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Brianzoli a rischio con due sole lunghezze di vantaggio rimasti rispetto alle squadre a fondo classifica, Bologna e Frosinone. L’ultima sconfitta contro il Sassuolo ha acuito la crisi del Monza, terza sconfitta consecutiva e quarta nelle ultime cinque partite dei biancorossi.

Anche il Genoa è reduce da una sconfitta, un rocambolesco 4-3 subito in casa del Torino, ma i Grifoni hanno ben quattordici punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Per i rossoblu il rammarico si concentra principalmente sulla zona play off, lontana al momento nove lunghezze ma che, con un pizzico di continuità nel corso della stagione, poteva essere senza ombra di dubbio più a portata di mano.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MONZA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Monza Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano. Per il Genoa, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sattanino; Gagliardi, Bolcano, Calvani, Sarpa; Palella, Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero; Debenedetti. Risponderà il Monza allenato da Alessandro Lupi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Mazza; Postiglione, Kassama, Ravelli; Marras, Berretta, Colombo, Lupinetti, Dell’Acqua; Ferraris, Antunovic.

GENOA MONZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Monza Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











