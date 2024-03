Diretta/ Genoa Monza (risultato finale 2-3): la decide Maldini! (Serie A, 9 marzo 2024)

DIRETTA GENOA MONZA (RISULTATO FINALE 2-3): LA DECIDE MALDINI!

Finale di partita scoppiettante al “Ferraris”. Al 23′ pareggia il Genoa, palla persa da Akpa Akpro e Retegui verticalizza per Vitinha, che piazza di precisione il pallone alle spalle di Di Gregorio. Al 32′ ancora una conclusione di Retegui impegna Di Gregorio, inerzia della partita che sembra a favore dei Grifoni ma al 35′ torna avanti il Monza: Valentin Carboni scappa via e impegna Martinez, della ribattuta del portiere genoano approfitta Daniel Maldini che firma il 2-3. Sarà anche il risultato definitivo della partita, palloni bollenti messi in area brianzola da Retegui e Vitinha ma la difesa del Monza sbroglia la matassa e Palladino si prende una vittoria importante. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Genoa Lecce Primavera (risultato finale 1-0): gol di Papadopoulos! (oggi 9 marzo 2024)

GENOA MONZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Genoa Monza sarà disponibile sia su Sky che su Dazn. La gara di San Siro fa parte del blocco di tre partite condivise dunque si potrà vedere anche solo con uno dei due abbonamenti. La diretta streaming di Genoa Monza sarà dunque visibile sia sull’app di Dazn che su quella di Sky ovvero Sky Go. Naturalmente bisognerà avere i rispettivi abbonamenti. Dopodiché avrete l’imbarazzo della scelta dato che queste app sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

Diretta/ Inter Genoa (risultato finale 2-1): Inzaghi vola a +15! (Serie A, 4 marzo 2024)

ACCORCIA GUDMUNDSSON!

Triplo cambio all’intervallo per il Genoa: Frendrup, Strootman e Vogliacco lasciano spazio a Vitinha, Malinovskyi e Spence. Al 4′ Di Gregorio blocca su colpo di testa di De Winter, ma nell’azione la review al VAR evidenzia un fallo di mano di Pablo Mari. Calcio di rigore per il Genoa, dal dischetto va Gudmundsson con Di Gregorio che respinge la prima conclusione ma non la ribattuta. All’11’ nuovo tentativo rossoblu di Badelj, quindi la difesa brianzola deve ripiegare su un’incursione di Spence. E’ un altro Genoa, Palladino al 19′ inserisce Kyriakopoulos al posto di Colpani, ora però il forcing dei Grifoni è massimo a caccia del pareggio. (agg. di Fabio Belli)

Probabili formazioni Inter Genoa/ Quote, Inzaghi pensa a un ampio turnover (Serie A, 4 marzo 2024)

TRAVERSA DI COLPANI!

Dopo l’uno-due subito il Genoa sbanda e il Monza va vicinissimo al tris al 26′, grande assolo di Colpani che si libera al tiro ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Al 40′ Pessina anticipa Vogliacco su un cross di Gudmundsson ma il Genoa riesce a creare poco, al 42′ lo stesso Vogliacco si inserisce su un pallone scodellato da Badelj ma non riesce a trovare la coordinazione al tiro. Ammonito Djuric per un intervento a gomito alto su Bani, l’ultimo pericolo del primo tempo lo crea comunque ancora il Monza con una conclusione di Dany Mota sull’esterno della rete. (agg. di Fabio Belli)

CAPOLAVORO DI MOTA!

Dopo 4′ subito al tiro il Genoa con una gran botta di Gudmundsson ma è il Monza ad azzeccare la partenza sprint. Al 7′ i brianzoli sbloccano il risultato con Pessina, che sfrutta una sponda di Colpani e insacca. Viene ammonito Sabelli per un fallo ai danni di Birindelli, quindi arriva il raddoppio del Monza: cross in area dalla destra di Colpani e strepitosa mezza rovesciata volante di Dany Mota Carvalho, gesto tecnico degno della copertina dell’album Panini e raddoppio brianzolo. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo finalmente pronti a vivere insieme la diretta di Genoa Monza. Il Grifone ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite, perdendo in due occasioni, ma in generale il suo passo rimane più che positivo: nel girone di ritorno la squadra di Alberto Gilardino ha collezionato 12 punti in otto giornate, un bottino più che utile per tenersi lontana dai guai, e soprattutto i ko contro Atalanta (in casa) e Inter sono gli unici maturati nelle ultime 12 giornate. La sconfitta precedente, curiosamente, era arrivata a Monza: era il 10 dicembre ed era finita 1-0 per la squadra brianzola, come del resto abbiamo già ricordato. Il Monza ha un ex come Raffaele Palladino in panchina, ed è tornato a perdere dopo due vittorie consecutive: sono 11 i punti che i brianzoli hanno raccolto al ritorno, un andamento molto simile a quello del Genoa anche se con tre sconfitte, tra cui un 1-5 interno contro l’Inter ma anche il sanguinoso 0-3 di Empoli.

Diciamo che quando il Monza perde lo fa in maniera roboante: l’ultima sconfitta di misura è lo 0-1 all’U-Power Stadium contro la Fiorentina, era il 22 dicembre e quella partita era stata segnata dalla papera di Michele Di Gregorio. Adesso mettiamoci comodi e leggiamo le formazioni ufficiali: la diretta di Genoa Monza comincia! GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, De Winter; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Alberto Gilardino. MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. All. Raffaele Palladino. (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Siamo vicini alla diretta di Genoa Monza e possiamo quindi parlare dei precedenti giocati tra queste due squadre. Intanto possiamo dire che qui a Marassi l’ultima sfida è datata addirittura giugno 2006: era la finale di ritorno per la promozione in Serie B, a vincere era stato il Monza grazie al gol di Morgan Egbedi al 61’ minuto ma il Genoa, allenato da Giovanni Vavassori, aveva già ottenuto un 2-0 in Brianza e così si era preso il campionato cadetto, iniziando la sua scalata che con Gian Piero Gasperini l’avrebbe riportato in Europa.

Da quel momento le due squadre non si sono più affrontate, se non lo scorso dicembre con la vittoria del Monza per 1-0 all’U-Power Stadium. Nelle ultime 10 abbiamo quattro successi per parte e due pareggi; l’ultima vittoria casalinga del Genoa è un 3-0 nell’aprile 2006 nel già citato campionato di Serie C1, era il girone A e sulla panchina del Grifone sedeva ancora Attilio Perotti. I gol erano arrivati tutti nel primo tempo: Ivica Iliev ne aveva segnati due, in mezzo c’era stato il timbro da parte di Francesco Baldini. Cosa succederà invece oggi al Luigi Ferraris? (agg. di Claudio Franceschini)

SCONTRO TRA OUTSIDER

Genoa Monza, in diretta sabato 9 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Il Genoa mira a mantenere la sua posizione nel massimo campionato dopo la promozione dello scorso anno. La squadra guidata da Gilardino sta ottenendo buoni risultati ed è ben distante dalle zone pericolose, attualmente al dodicesimo posto in classifica con 33 punti, con un margine confortevole di dieci punti sulla zona retrocessione. Tuttavia, nell’ultimo turno ha subito una sconfitta per 2-1 in casa dell’Inter.

Il Monza continua a puntare alla salvezza, proprio come ha fatto lo scorso anno. Nonostante ciò, la squadra allenata da Raffaele Palladino sta ottenendo buoni risultati, trovandosi all’undicesimo posto in classifica con 36 punti. La distanza di tredici punti dalla zona retrocessione e la possibilità di accedere alla zona europea, con solo dieci punti di distacco dal sesto posto, offrono un solido margine di sicurezza e ambizioni future. Tuttavia, nell’ultimo turno ha subito una sconfitta per 4-1 in casa contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MONZA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Monza, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni; Pessina, Bondo; Maldini, Colpani, Mota; Djuric.

GENOA MONZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Monza ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA