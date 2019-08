Diretta Genoa Nantes/ Risultato live: amichevole alla Beaujoire per il Grifone

Genoa Nantes è un’amichevole che la squadra ligure gioca alle ore 20:00 di venerdì 2 agosto, proseguendo la preparazione estiva verso la prossima stagione. Siamo allo Stade de la Beaujoire, sede del club gialloverde; il Genoa nei giorni scorsi ha ottenuto un ottimo risultato battendo il Lione, una squadra che lo scorso anno ha raggiunto gli ottavi di Champions League e che sulla carta è superiore al Grifone. Aurelio Andreazzoli insomma sta provando a costruire un gruppo che sia in grado di prendersi la salvezza e questa volta senza troppi affanni, ma naturalmente per scoprire se sarà così bisognerà aspettare che il campionato di Serie A abbia inizio e che la squadra si esprima in un contesto ufficiale. Nel frattempo ci mettiamo in attesa della diretta di Genoa Nantes, potendo eventualmente valutare in che modo Andreazzoli intenda disporre i suoi undici sul terreno di gioco della Beaujoire.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Nantes non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese, salvo variazioni di palinsesto: non sarà possibile seguire la partita amichevole nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma ovviamente come sempre avrete tutte le informazioni utili del caso sulle pagine che la società ligure mettono a disposizione sui social network, in particolar modo Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NANTES

Resta da valutare la formazione rossoblu per Genoa Nantes: possiamo però puntare sul consueto 3-5-2 nel quale davanti a Jandrei potrebbero giocare Biraschi, Cristian Zapata ed El Yamiq, con Zukanovic e Criscito eventualmente pronti alla staffetta nel secondo tempo. In mezzo al campo ci sarà Radovanovic, le due mezzali potrebbero essere Lerager e Cassata ma anche qui c’è davvero l’imbarazzo della scelta, giocatori come Jagiello, Romulo (tornato alla base) e Sandro, senza parlare di Sturaro che si sta allenando per tornare dall’infortunio, certamente non partono come riserve. Sinan Gumus e Barreca potrebbero essere mandati a giocare sugli esterni dal primo minuto; da valutare il ruolo di Pandev che nelle prime amichevoli estive abbiamo visto addirittura come interno di centrocampo se non regista tattico, e allora davanti potrebbe esserci spazio per Pinamonti e Kouamé con Sanabria e Favilli che possono contribuire a mischiare le carte nel reparto offensivo della squadra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA