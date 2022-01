Diretta Genoa Napoli Primavera/ Streaming video tv: chi farà lo scatto?

DIRETTA GENOA NAPOLI PRIMAVERA: SFIDA DELICATA!

Genoa Napoli Primavera, in diretta alle ore 11.00 di questa mattina, sabato 29 gennaio 2022, si gioca per il campionato Primavera 1, che riparte con la sua quindicesima giornata dopo una sosta di oltre un mese, prima per le festività e poi purtroppo per il Covid. Posizioni molto simili in classifica, la diretta di Genoa Napoli Primavera potrebbe configurarsi come uno scontro diretto: entrambe con una partita da recuperare, il Genoa ha 21 punti e il Napoli 19, dunque questa partita potrebbe aiutarci a capire chi potrà cullare le ambizioni più alte nella seconda metà della stagione.

DIRETTA/ Genoa Udinese (risultato finale 0-0) video tv: primo punto per Blessin!

La sosta è stata ancora più lunga per Genoa e Napoli Primavera, perché entrambe avevano visto rinviato l’ultimo turno prima di Natale, l’ultimo ricordo è per il Genoa la bella vittoria 2-0 contro l’Atalanta, mentre il Napoli era scivolato per 1-2 contro la Roma capolista. Sono passati però circa 40 giorni, meglio allora pensare al campo: che cosa succederà oggi in Genoa Napoli Primavera?

DIRETTA/ Fiorentina Genoa (risultato finale 6-0) streaming video: goleada Viola

DIRETTA GENOA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Napoli Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia 60, l’emittente che è “casa” del campionato Primavera 1 offrirà inoltre il servizio di diretta streaming video, disponibile tramite l’app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI PRIMAVERA

Con la massima cautela possibile dopo una sosta così lunga e in epoca Covid, possiamo dire che le probabili formazioni di Genoa Napoli Primavera potrebbero vedere il Grifone padrone di casa di mister Luca Chappino in campo con un modulo 3-4-1-2, con Accornero trequartista e in attacco le due punte che potrebbero essere Buksa e Bamba.

Shevchenko esonerato dal Genoa: ufficiale/ Ultime notizie: scelto il nuovo allenatore

Per il Napoli di Nicolò Frustalupi, fatte salve le medesime cautele, indichiamo come modulo il 3-5-2 con il capitano Costanzo come punto di riferimento nella difesa a tre davanti al portiere Idasiak e la coppia d’attacco che potrebbe essere formata da D’Agostino e Cioffi per i partenopei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA