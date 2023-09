DIRETTA GENOA NAPOLI/ Video streaming tv: dominio partenopeo di recente (Serie A, 16 settembre 2023)

DIRETTA GENOA NAPOLI, I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Genoa Napoli sono arrivato con questa sfida a quota 101 in Serie A. Prima di questo 16 settembre sono state infatti cento precise le gare tra liguri e partenopei con il Napoli in vantaggio di 40 vittorie contro 26 sconfitte e 34 pareggi. Le due squadre hanno condiviso sette stagioni di Serie B insieme come dimostrano le 14 partite giocate in cadetteria, equamente divise con sei vittorie a testa e quattro pareggi.

Negli ultimi 10 incontri tra le due squadre, il Genoa è riuscito a vincerne solo uno ovvero quello del 2021 per 2-1 con doppietta dell’ex di Pandev e la rete di Politano, inutile ai fini del risultato. Questa sfida seguiva il tennistico 6-0 del Napoli datato 2020 quando Lozano (doppietta), Zielinski, Mertens, Elmas e Politano resero memorabile il pomeriggio ai tifosi accorsi allo stadio. In casa il pareggio tra queste due squadre manca da sei partite quando finì 0-0, proprio come successe l’anno precedente. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TV GENOA NAPOLI STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Genoa Napoli potrà essere seguita sia su DAZN che su Sky. Per la prima emittente bisognerà possedere un abbonamento, scegliendo tra annuale e mensile, così da godere dei servizi di DAZN. Stessa cosa sostanzialmente per Sky, anche qui bisognerà sottoscrivere un abbonamento per vedere il match. Ricordiamo che è possibile tramite Zona DAZN, attivabile sul proprio account DAZN, vedere la diretta tv Genoa Napoli sul proprio televisore anche con DAZN.

Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming. Con DAZN è possibile vedere la diretta Genoa Napoli su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco mentre su Sky non è prevista solo quest’ultima opzione, ma le precedenti sono tranquillamente disponibile grazie all’app Sky Go.

I ROSSOBLU SOGNANO LO SCHERZETTO

La diretta Genoa Napoli, in programma sabato 16 settembre alle ore 20:45, racconta di due squadre reduci da una sconfitta nell’ultimo turno di campionato. Partiamo coi padroni di casa neopromossi che dopo aver subito una brutta sconfitta per 4-1 in casa dalla Fiorentina erano riusciti a rialzare la china, sbancando l’Olimpico e vincendo 1-0 contro la Lazio. Nella prima gara di settembre però i rossoblu hanno commesso un altro passo falso, questa volta meno pesante a livello di gol subiti ma altrettanto doloroso essendo arrivato al 94esimo per via del guizzo di Radojnic che ha regalato i tre punti al Torino.

Come detto anche il Napoli ha iniziato male il mese di settembre, uscendo sconfitti dal Maradona per 2-1 contro la Lazio con Luis Alberto e Kamada a rendere vano il momentaneo pareggio di Zielinski. Bisogna però dire che, a differenza del Genoa, i partenopei avevano cominciato positivamente la propria stagione vincendo 3-1 a Frosinone con doppietta di Osimhen e gol di Politano e 2-0 contro il Sassuolo grazie al solito Osimhen e il capitano Di Lorenzo su assist di Kvaratskhelia, onorando il Tricolore sul petto frutto dello Scudetto dell’anno scorso.

GENOA NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Napoli vedono i rossoblu schierarsi col 4-3-2-1. L’albero di Natale di Gilardino vedrà in porta Martinez, difeso qualche metro più avanti da Sabelli, Bani, Dragusin e Vazquez. A centrocampo il regista sarà Badelj, supportato dalle mezzali Strootman e Frendrup. La trequarti sarà invece composta da Malinovskyi e Gudmunsson che avranno il compito di impensierire la difesa avversaria e fornire i giusti palloni all’unica punto Mateo Retegui.

Risposta dei partenopei col consueto 4-3-3. Tra i pali Meret, linea difensiva con Di Lorenzo e Oliveira terzini mentre la cerniera difensiva sarà ancora una volta Rrahmani-Juan Jesus. Nella zona nevralgica del campo Anguissa, Lobotka in regia e Zielinski, reduce dal gol all’Olimpico. In avanti possibile prima da titolare per Lindstrom con Osimhen e Kvaratskhelia.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmunnson; Retegui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia.

GENOA NAPOLI, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Genoa Napoli vedono favorita la squadra ospite a 1.67. Sempre secondo bet365. la vittoria dei padroni di casa è data a 5.50 mentre il pareggio a 3.80.

Dati alla mano sembrerebbe più probabile il segno Gol, entrambe le squadre a segno, piuttosto che il No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95. Se per questo anche l’Over 2.5 parte “in vantaggio” rispetto all’Under: l’eventualità di vedere almeno tre gol è quotata 1.80 mentre a 2 il segno opposto. Capitolo marcatori: Kvaratskhelia al gol? Quota 2.75. Dall’altro lato troviamo invece la rete di Retegui a 3.75. Il bomber ex Tigre ha già trovato la via del gol nella trasferta di Roma con la Lazio.











