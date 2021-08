DIRETTA GENOA NAPOLI/ Video streaming DAZN: l’arbitro a Marassi è Marco Di Bello

DIRETTA GENOA NAPOLI: L’ARBITRO

Genoa Napoli sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello, designato per la partita allo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova nella seconda giornata della Serie A 2021-2022. Il fischietto, che fa parte della sezione Aia di Brindisi, sarà affiancato dai due guardalinee Giallatini e Preti, dal quarto uomo Gariglio, dall’addetto Var Fabbri e dall’assistente Avar Vivenzi nella squadra arbitrale designata per Genoa Napoli. Adesso però torniamo a parlare del primo arbitro e lo presentiamo più nel dettaglio. Ricordiamo innanzitutto che il signor Marco Di Bello è nato a Brindisi il 17 luglio 1981 e che è arbitro fin dal 1999. Nel corso della sua carriera, il fischietto pugliese ha già arbitrato 123 partite di Serie A, nelle quali il signor Marco Di Bello ha comminato 579 cartellini gialli, 34 cartellini rossi – 16 espulsioni per somma di ammonizioni e 18 pero rosso diretto – e concesso in totale 42 calci di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Possiamo adesso ricordare che la diretta tv di Genoa Napoli sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN.

GENOA NAPOLI: SPALLETTI NON SI FERMA!

Genoa Napoli, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genova) alle ore 18.30 di questa sera, domenica 29 agosto 2021, sarà sicuramente uno dei piatti forti della seconda giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Sfida di grande tradizione nel calcio italiano, la diretta di Genoa Napoli ci dovrà dare risposte già importanti anche dal punto di vista strettamente agonistico: il Genoa di Davide Ballardini arriva dalla pesante batosta incassata in casa dell’Inter settimana scorsa, adesso il calendario propone al Grifone un altro match davvero difficile, ma il Genoa è chiamato come minimo a fornire una prestazione migliore e poi vedremo se ciò basterà.

Il Napoli di Luciano Spalletti invece ha debuttato con una vittoria casalinga contro il Venezia, adesso però i partenopei si dovranno confermare in una partita che sulla carta è già un po’ più difficile della precedente: che cosa succederà dunque oggi a Marassi in Genoa Napoli?

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

Scopriamo adesso che cosa ci riserveranno le probabili formazioni di Genoa Napoli. Mister Ballardini dovrebbe schierare il Grifone con il modulo 3-5-2: in difesa tutto chiaro con Biraschi, Vanheusden e capitan Criscito davanti al nuovo portiere Sirigu, mentre nel cuore del centrocampo dovrebbero agire Sturaro, Badelj ed Hernani, affiancati da Sabelli a destra e da uno tra Cambiato e Rovella, il primo che sarebbe esterno destro mentre con il secondo vi sarebbe un passaggio al 4-3-1-2. L’altro dubbio è in attacco, dove Kallon ed Ekuban si giocano la maglia da titolare al fianco del grande veterano Pandev. Per il Napoli attenzione alle assenze che penalizzeranno mister Spalletti soprattutto in attacco: modulo 4-2-3-1 con Meret in porta; Di Lorenzo, Manolas (favorito su Rrahmani), Koulibaly e Mario Rui nella difesa a quattro; Lobotka e Fabian Ruiz a formare la coppia in mediana; Politano, Elmas e Insigne da destra a sinistra sulla trequarti in appoggio alla prima punta Petagna, con Lozano che però potrebbe insidiare sia Politano sia Petagna, in questo caso per giocare da falso 9.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Genoa Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono certamente favoriti gli ospiti partenopei, la cui vittoria (segno 2) è quotata a 1,55, mentre poi si sale fino a quota 4,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria casalinga del Genoa.



