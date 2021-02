Diretta Genoa Napoli/ Streaming video tv: è ostica per Gattuso (Serie A)

DIRETTA GENOA NAPOLI: GATTUSO TRA LE POLEMICHE!

Genoa Napoli, in diretta naturalmente dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, è lo stuzzicante anticipo delle ore 20.45 di questa sera, sabato 6 febbraio 2021, per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Partita di notevole tradizione, la diretta di Genoa Napoli ci appare intrigante anche per motivi di stretta attualità. Infatti, sotto la guida di Davide Ballardini, il Genoa ha decisamente cambiato passo e viaggia da alcune settimane a ritmo Champions League, come ha confermato anche la netta vittoria di Crotone domenica scorsa. Questo evidentemente significa che il Grifone sarà un duro banco di prova per l’altalenante Napoli di Gennaro Gattuso, che arriva da una vittoria contro il Parma ma non riesce a trovare la tranquillità, soprattutto fuori dal campo. Un vero peccato, perché tutto sarebbe ancora possibile ma si rischia di rovinare una stagione: Genoa Napoli potrebbe dunque essere un bivio fondamentale per gli azzurri, che cosa succederà stasera a Marassi?

DIRETTA GENOA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Napoli sarà garantita sul canale 209 Dazn 1 agli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, questa sarà una delle tre partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A vengono riservate agli abbonati alla piattaforma Dazn in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Genoa Napoli. Per Davide Ballardini ecco ancora una volta il tandem Destro-Shomurodov, ormai una certezza per l’attacco del Genoa. In mediana Zajc appare favorito per affiancare Badelj e Strootman nel cuore del 3-5-2 del Grifone, con Zappacosta e Czyborra titolari sulle fasce. In difesa Radovanovic guiderà il terzetto completato da Masiello e Criscito davanti al portiere Perin, anche se Zapata è recuperato. Il Napoli deve fare i conti anche con la semifinale di Coppa Italia, ma fare bene a Marassi sarà fondamentale per il campionato dunque dovrebbe esserci ben poco turnover, dettato caso mai dalle condizioni dei singoli, in particolare in attacco dove Osimhen e Mertens non sono ancora al top, mentre a centrocampo c’è da fare i conti con il Covid di Fabian Ruiz.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Genoa Napoli in base alle quote dell’agenzia Eurobet. I partenopei partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,20 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Genoa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA