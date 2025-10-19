Diretta Genoa Parma streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi 19 ottobre 2025

DIRETTA GENOA PARMA (RISULTATO 0-0): VALENTI SOSTITUISCE BERNABÉ

Al 27’ occasione per il Bologna: punizione insidiosa di Malinovskyi, sul secondo palo Vitinha colpisce di testa ma Suzuki salva con un grande riflesso. Poco dopo l’ucraino ferma irregolarmente una ripartenza del Parma e viene ammonito. Al 37’ brivido per Ndiaye, che perde palla da ultimo uomo su Malinovskyi: solo giallo, ma al 42’ il difensore commette un nuovo fallo su Vitinha e viene espulso per doppia ammonizione. Cuesta corre ai ripari inserendo Valenti per Bernabé. Al 45’ giallo a Britschgi per perdita di tempo, poi nel recupero Vasquez ci prova dal limite ma il tiro termina alto sopra la traversa. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Parma Genoa Primavera (risultato finale 2-2): espulso Nwajei! (18 ottobre 2025)

GENOA PARMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Dovrete affidarvi a Dazn per godere della diretta Genoa Parma in tv, ovviamente parliamo in primis di una diretta streaming video, accessibile anche in televisione se il vostro apparecchio è dotato di connessione Internet.

CUTRONE SFIORA IL GOL DOPO UN ASSOLO

Dopo appena 9 minuti arriva la prima vera occasione del match per il Parma: Cutrone si inventa un’azione personale, salta tre avversari e conclude dal limite cercando l’angolo lontano, sfiorando il gol. Al 13’ Britschgi conquista un rimpallo ma poi spreca un passaggio semplice verso Cutrone, rimasto libero al limite dell’area. Al 17’ si fa vedere il Genoa: Vasquez serve Malinovskyi, che con un preciso filtrante in verticale lancia Ekuban; l’attaccante controlla bene ma calcia alto sopra la traversa. Al 22’ torna a spingere il Parma: da destra Almqvist crossa per Pellegrino, bravo a fare da sponda, ma Frendrup interviene in anticipo e sventa una situazione pericolosa. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Napoli Genoa (risultato finale 2-1) video streaming tv: la decide Hojlund! (5 ottobre 2025)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo finalmente al via della diretta Genoa Parma, possiamo giocare un po’ di fantasia e ricordi e dire che la scelta dei ducali di affidarsi a Carlos Cuesta come allenatore potrebbe ricordare quella che il Grifone operò qualche anno fa, precisamente nel gennaio 2022, quando dopo i tentativi con Andriy Shevchenko e Abdoulay Konko (in precedenza c’era Davide Ballardini) scelse Alexander Blessin, reduce da due anni non troppo brillanti all’Ostenda ma suggestivo per il suo legame con Red Bull. Fece 16 punti in 16 giornate, il Genoa già messo male retrocesse ma lui in Serie B durò 15 turni (23 punti): fu esonerato a favore di Alberto Gilardino, che cambiò passo e centrò la promozione.

DIRETTA/ Parma Atalanta Primavera (risultato finale 1-2): sorpasso al secondo posto! (4 ottobre 2025)

Perché citiamo Blessin? Perché Cuesta con il Parma non è partito benissimo, e il rischio che si vada incontro a una retrocessione (per quanto sia diverso il contesto) è ben concreto in questo momento; adesso però vedremo cosa succederà in questa partita che rimane delicatissima in zona salvezza, eccoci alle formazioni ufficiali della diretta Genoa Parma che prende il via! GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. Allenatore: Patrick Vieira PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, M. Keita, Estevez, Britschgi; Cutrone, M. Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA PARMA: PUNTI PESANTI IN PALIO

Oggi è domenica 19 ottobre 2025 e il campionato di Serie A è giunto solamente alla sua settima giornata, eppure alle ore 15.00 la diretta Genoa Parma allo stadio Luigi Ferraris di Marassi potrebbe già essere una sfida delicata nella lunga corsa verso la salvezza, considerando il non esaltante inizio di stagione delle due formazioni.

Questo ovviamente vale soprattutto per il Genoa, perché i rossoblù di Patrick Vieira sono ultimi in classifica con appena due punti. Prima della sosta la partita contro il Napoli aveva fornito almeno degli spunti positivi, anche se era terminata con la quarta sconfitta su sei partite, ecco allora che adesso è fondamentale iniziare a muovere la classifica.

Il Parma di Carlos Cuesta, grande novità in panchina di questo campionato, è invece reduce dalla dolorosa sconfitta casalinga contro il Lecce, che ha macchiato un cammino fino a quel momento tutto sommato più che dignitoso. Uno scivolone può capitare, oggi però per gli emiliani sarebbe utile non rilanciare le speranze anche di un’altra rivale.

Per il Genoa allora ovviamente il grande obiettivo di oggi pomeriggio è la prima vittoria in campionato, mentre il Parma cercherà di mantenere o magari anche aumentare le distanze in classifica. Fin qui è tutto chiaro, ma chi riuscirà a ottenere il proprio obiettivo del giorno? Ce lo dirà la diretta Genoa Parma…

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PARMA

Considerate pure alcune assenze, ecco che nel modulo 4-2-3-1 di Patrick Vieira per le probabili formazioni della diretta Genoa Parma ci dovrebbe essere un solo vero dubbio nell’undici titolare, cioè quello tra Vitinha e Carboni per completare a sinistra il trio con Malinovskyi ed Ellertsson sulla trequarti offensiva alle spalle del centravanti, che oggi per il Genoa dovrebbe essere il giovanissimo classe 2006 italo-nigeriano Ekhator.

Modulo 3-5-2 invece per il Parma di Carlos Cuesta, nel quale si segnalano ancora più assenze per infortuni. Attenzione allora anche a un possibile passaggio al 3-4-1-2 se dovesse esserci spazio per Oristanio alle spalle di Pellegrino e Cutrone, che dovrebbero essere certi come attaccanti nel Parma, la cui “spina dorsale” sarà per il resto formata da Suzuki, Circati e Keita, cioè il portiere più i centrali in difesa e in mediana.

PRONOSTICO E QUOTE

Lo sguardo sul pronostico per la diretta Genoa Parma grazie all’agenzia Snai ci dice che i padroni di casa dovrebbero essere favoriti: il segno 1 infatti è indicato a 2,10 contro il valore di 3,75 sul segno 2, in mezzo c’è il pareggio, che vi farebbe vincere 3,10 volte la giocata.