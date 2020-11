Diretta Genoa Parma/ Streaming video tv: è sfida salvezza (Serie A)

DIRETTA GENOA PARMA: VIETATO SBAGLIARE!

Genoa Parma, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, si gioca per completare il programma della nona giornata di Serie A alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 30 novembre 2020. Classifica alla mano, dobbiamo già parlare della diretta di Genoa Parma come di una sfida salvezza, perché il Grifone ha cinque punti e gli emiliani sono appena una lunghezza davanti, a quota sei punti. Un pareggio avrebbe il sapore di un brodino, utile fino a un certo punto; vincere sarebbe fondamentale, ma naturalmente chi perdesse si ritroverebbe poi in una situazione davvero critica. Una iniezione di fiducia potrebbe essere arrivata per il Genoa dalla Coppa Italia, perché vincere il derby con la Sampdoria fa bene in qualsiasi contesto, però naturalmente adesso i rossoblù devono tornare a fare punti anche in campionato. Per il Parma tuttavia c’è il medesimo obiettivo: perdere a Roma ci può stare, farlo senza però lasciare tracce della propria presenza è stato un brutto segnale, che va smentito già da stasera a Marassi.

DIRETTA GENOA PARMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Parma sarà garantita dai canali di Sky Sport per i propri abbonati. Questa è infatti una delle sette partite della giornata di Serie A che sono trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare, che fornirà anche il servizio di diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PARMA

Analizziamo adesso le notizie relative alle probabili formazioni di Genoa Parma. La prima certezza è la squalifica di Perin, dunque ci sarà Marchetti in porta per il Genoa. In difesa ballottaggio Bani-Masiello, così come tra Sturaro e Rovella a centrocampo, il vero dubbio riguarda però la scelta tra il 3-5-2 e il 4-3-1-2, in questo secondo caso ci sarebbe Zajc come trequartista alle spalle di Pandev e Scamacca, in grande forma di recente e quindi ormai titolare. Il modulo invece dovrebbe essere senza dubbio il 4-3-1-2 per il Parma, con Cyprien e Sohm in ballottaggio a centrocampo a causa degli acciacchi di Hernani, mentre in attacco sono addirittura in tre – cioè Inglese, Cornelius e Karamoh – a contendersi l’unica maglia a disposizione al fianco di Gervinho.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Genoa Parma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: un pronostico che si annuncia incertissimo, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,65 mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a 2,70. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il pareggio, infatti il segno X vale 3,25 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA