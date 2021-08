Diretta/ Genoa Perugia, streaming video tv: tocca ai Grifoni (Coppa Italia)

DIRETTA GENOA PERUGIA: DEBUTTANO I GRIFONI

Genoa Perugia, in diretta venerdì 13 agosto 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Sarà scontro tra Grifoni: dopo la stagione scorsa segnata dall’arrivo di Davide Ballardini sotto Natale, che ha risollevato una situazione complicata regalando ai rossoblu una salvezza abbastanza comoda. Stavolta il tecnico ravennate è stato confermato e può impostare dall’inizio una stagione che non si prospetta comunque facile, con i rossoblu che dovranno lavorare nel finale di mercato soprattutto dopo la partenza di Eldor Shomurodov in direzione Roma. Il Perugia ha già affrontato invece un turno di Coppa Italia, superando di misura il Sudtirol nel preliminare dello scorso weekend: esaltante la promozione della scorsa stagione che ha fatto durare un solo anno il purgatorio degli umbri, che hanno però dovuto salutare il tecnico della promozione, Fabio Caserta, passato al Benevento, ripartendo con Max Alvini in vista del nuovo campionato di Serie B.

DIRETTA GENOA PERUGIA STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI COPPA ITALIA IN TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite della Coppa Italia 2020/21, e dunque anche Genoa Perugia di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sui canali Mediaset, in questo caso su Italia 1. La sfida sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE IN STREAMING GENOA PERUGIA.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PERUGIA

Le probabili formazioni di Genoa Perugia, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sirigu; Biraschi, Masiello, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Czyborra; Hernani; Destro, Buksa. Risponderà il Perugia allenato da Massimiliano Alvini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Angella, Sgar, Lisi, Dell’Orco; Carretta, Kouan, Vanbaleghem; Burrai, Murano, Falzerano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.

