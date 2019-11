Diretta Genoa Pescara Primavera/ Streaming video e tv: delfini in crisi (9^ giornata)

Genoa Pescara primavera, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri, lunedì 25 novembre 2019 alle ore 14.30, sarà un match valevole per la nona giornata del campionato Primavera 1. Dopo la sconfitta contro la Roma i Grifoni hanno immediatamente reagito calando il poker in casa della Fiorentina, ottenendo la quinta vittoria in 7 partite disputate in campionato. Un’occasione per correre di nuovo in classifica sarà questa sfida contro un Pescara che fa parte del gruppo delle squadre a 7 punti tra l’undicesimo e il quattordicesimo posto, reduce da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Cagliari prima della sosta. I liguri sono chiamati a far valere i 9 punti di distacco che ci sono in classifica tra le due formazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Genoa Pescara Primavera, lunedì 25 novembre 2019, ci si potrà collegare sul digitale terrestre in chiaro di Sportitalia, canale numero 60. Per chi vorrà seguire la diretta streaming video via internet, sarà possibile seguire la partita anche collegandosi tramite smart tv o pc, o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Genoa Pescara Primavera, match valevole per la nova giornata del campionato Primavera 1. Il Genoa allenato da Chiappino sarà schierata con un 4-3-3: Vodisek; Piccardo II, Piccardo I, Raggio, Gonçalves; Masini, Verona Grönberg, Eboa Ekong; Zennaro; Klimavicius, Moro. Risponderà il Pescara guidato in panchina da Legrottaglie con un 4-3-3: Sorrentino, Martella, Chiacchia, Marafini, Vitturini, Mané, Palmucci, Tringali, Diambo, Chiarella, Sarr.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio a una quota di 3.45 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.90. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.65 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.10.



