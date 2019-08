Diretta Genoa Reggiana/ Streaming video e tv: amichevole per i 100 anni dei granata

Genoa Reggiana, in diretta dallo stadio Mirabello, è la partita amichevole in programma oggi giovedi 8 agosto 2019, con fischio d’inizio per questo storico scontro già messo in calendario per le ore 20,45. A Reggio Emilia sarà amichevole di grande importanza per i granata, che ritrovano uno degli amici di più antica data, ovvero i liguri: per la squadra di Alvini, che celebra il centenario quest’anno ecco quindi un test di match di prestigio in vista della prossima stagione di Serie C, ma che sarà pure occasione di grande festa. Sarà comunque un ottimo banco di prova anche per i rossoblu di Andreazzoli, che pure in questa estate hanno affrontato avversari anche di maggior valore: dopo tutto il campionato di Serie A e alle porte sono ancora parecchi i dettagli da affinare prima della prima giornata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Genoa Reggiana, che non sarà trasmessa nel nostro Paese; a questo punto non ci sarà nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la società estense mette a disposizione sui propri account social, in particolare modo su Facebook e Twitter.

GENOA REGGIANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Genoa e Reggiana è assai probabile che Andreazzoli voglia dare spazio a chi si è messo in luce specialmente nella ripresa anche nell’ultimo test match condotto in Francia contro il Bordeaux solo pochi giorni fa. Di fatto si tratta più di un’amichevole per celebrare i cento anni di una società amica, che di un vero di banco di prova temibile considerato il netto divario tra le rose e i diversi obbiettivi stagionali che interessano i due club. Ecco quindi che potremmo vedere tra i pali Marchetti, con Zapata Barreca e Criscito chiamati di nuovo in campo. Per la mediana a cinque in tal caso si farebbero avanti Lerager, Kouame e Romero al centro, oltre al duo Pandev-Ghiglione per i lati, pur con Jagiello a disposizione in panchina. In attacco ecco che la prima scelta sarebbe per la coppia Radovanovic-Pinamonti, pur con Sandro e Gumus sempre pronti in panca. Vi è poi grande attesa per l’ultimo colpo di mercato Schone, che però difficilmente potrebbe esordire già oggi.



