Diretta Genoa Rennes streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole francese (oggi sabato 9 agosto 2025)

Comincia la diretta del match amichevole tra il Genoa di Patrick Vieira ed il club francese del Rennes. Un test amichevole di lusso ed internazionale per il club ligure al lavoro per cominciare nel migliore dei modi la stagione in vista dei prossimi impegni, prima di coppa Italia e poi di campionato. La squadra non è ancora completa e la dirigenza sta lavorando senza sosta sul mercato.

Buona partenza del Genoa che tenta di farsi vedere e va al tiro con il neo acquisto Gronbaek, il portiere Samba respinge e manda in corner. Bell’azione del Genoa che manda palla in profondità a Vitinha, l’attaccante però è poco lesto e spreca. Finora ottima partenza del club rossoblù, francesi in difficoltà (Agg. Mario Tramo)

GENOA RENNES IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Salvo gradite sorprese dell’ultima ora, non dovremmo godere di una diretta Genoa Rennes in tv, nemmeno sotto forma di diretta streaming video. Info più dettagliate circa l’amichevole saranno quindi disponibili su sito e social dei rossoblù.

DIRETTA GENOA RENNES (RISULTATO 0-0): COMINCIA L’AMICHEVOLE!

Mentre siamo agli ultimi minuti prima del via alla diretta Genoa Rennes, l’amichevole di oggi offrirà al Grifone un confronto con il calcio francese che è estremamente raro, almeno parlando di contesti ufficiali. Nelle Coppe europee infatti il Genoa ha affrontato una sola formazione del calcio transalpino: parliamo del Lilla e della Europa League 2009-2010, prima edizione con il nome attuale per la ex Coppa Uefa. I rossoblù e i francesi erano inseriti nel girone B con Valencia e Slavia Praga, la partita d’andata si giocò in Francia il 22 ottobre 2009 e vide la netta vittoria per 3-0 da parte del Lilla.

Il Genoa si prese la rivincita nella partita di ritorno a Marassi, vincendo per 3-2 una partita davvero divertente il 5 novembre 2009, tuttavia poi fu il Lilla ad avanzare insieme al Valencia, mentre il Genoa chiuse al terzo posto in classifica con 7 punti e fu di conseguenza eliminato. Tutto ciò però in questo momento è solamente una curiosità o poco più, giusto per introdurci nel migliore dei modi alla diretta Genoa Rennes! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AMICHEVOLE FRANCESE PER VIEIRA

Trasferta in Francia che sarà gradita all’allenatore Patrick Vieira, che sentirà aria di casa in occasione della diretta Genoa Rennes, partita amichevole che vedrà protagonisti i rossoblù liguri alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 9 agosto 2025, presso lo stadio Roazhon Park della città della Bretagna.

Il Rennes l’anno scorso ha chiuso al dodicesimo posto la Ligue 1 francese, possiamo quindi considerarlo un club di livello potenzialmente simile al Genoa, che vivrà così un test stimolante nell’avvicinamento al prossimo campionato di Serie A, per il cui inizio mancano ormai solamente un paio di settimane.

Non è il primo confronto internazionale per il Genoa, che infatti una decina di giorni fa aveva già disputato un affascinante triangolare in Spagna con Villarreal e Real Oviedo, dopo la prima fase del lavoro estivo nel meraviglioso scenario della Val di Fassa, fino al test contro il Mantova che era stata la prima amichevole degna di nota dell’estate.

Adesso si farà un altro passo avanti, d’altronde l’esordio in Coppa Italia dista ormai solamente sei giorni e dopo per il Grifone sarà già tempo di campionato, tifosi e appassionati sono quindi curiosi di scoprire che cosa ci potrà dire in terra bretone fra poco la diretta Genoa Rennes…

PROBABILI FORMAZIONI GENOA RENNES

Potremmo dire qualcosa anche sui francesi presentando le probabili formazioni per la diretta Genoa Rennes. La squadra di casa è allenata da Habib Beye e oggi pomeriggio potrebbe scendere in campo secondo il modulo 3-5-2, con il portiere Samba protetto dalla difesa a tre formata da Rouault, Jacquet e Brassier; nel folto centrocampo a cinque del Rennes potrebbero invece trovare posto Al Tamari, Rongier, Santamaria, Fofana e Merlin, infine il tandem d’attacco titolare potrebbe essere composto da Blas e Kalimuendo.

La risposta di Patrick Vieira e del suo Genoa potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: Leali in porta; la difesa a quattro formata da Sabelli, Marcandalli, Vogliacco e Martin; in mediana la coppia con Masini e Frendrup; nel reparto offensivo una trequarti con Venturino, Thorsby ed Ekhator alle spalle della prima punta rossoblù, che potrebbe essere Vitinha.