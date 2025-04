DIRETTA GENOA ROMA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-2)

Genoa Roma Primavera 1-2: di fatto non è più cambiato nel secondo tempo il risultato della partita in terra genovese, uno dei posticipi del ricchissimo lunedì in compagnia del Campionato Primavera 1. La Roma può quindi festeggiare una vittoria firmata dai gol di Della Rocca e Graziani, quest’ultimo su rigore, entrambi nel primo tempo. Il gol del Genoa con Dorgu infatti è arrivato letteralmente sul triplice fischio finale, buono solo per gli almanacchi si sarebbe detto un tempo.

Di conseguenza la Roma Primavera sale a quota 76 punti in classifica, ormai matematicamente certa di essere come minimo tra le prime due e quindi di un posto nelle semifinali scudetto. Grande festa per gli ospiti giallorossi, mentre il Genoa resta fermo a quota 51 e vede adesso più complicato l’inseguimento a un posto nei playoff scudetto 2025. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Genoa Roma Primavera 0-2, ottimo vantaggio all’intervallo in casa dei rossoblù per gli ospiti giallorossi, che potrebbero quindi fare un ulteriore e significativo passo in avanti verso il primo posto in stagione regolare. La diretta Genoa Roma Primavera si è sbloccata già al nono minuto di gioco con il gol di Della Rocca, che calcia sul primo palo con un ottimo inserimento in area avversaria su assist di Almaviva.

La Roma Primavera insiste e alla fine trova il raddoppio al 36’ minuto, stavolta su calcio di rigore: bella azione di Graziani, fermato fallosamente da Ferroni; dal dischetto si presenta lo stesso Graziani, che con una perfetta esecuzione spiazza il portiere avversario e firma il doppio vantaggio per gli ospiti capitolini in terra ligure. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA GENOA ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Genoa Roma Primavera potrete farlo in televisione, gratuitamente, sul canale 60. Se vi interessa invece la diretta streaming video sul vostro telefonino allora avrete la possibilità di vederla sull’applicazione o sito web.

SI GIOCA

Una bella storia ci accompagna verso la diretta Genoa Roma Primavera, curiosiamo allora fra i capitoli più recenti della rivalità fra i rossoblù e i giallorossi a livello giovanile. Le ultime dieci partite sono state disputate da domenica 11 novembre 2018 in poi, con un bilancio praticamente a senso unico in favore della Roma che infatti ha colto sette vittorie a fronte di un paio di pareggi e di un solo successo per il Genoa, che si è imposto per 1-0 in casa sabato 3 aprile 2021.

L’unica buona notizia per i rossoblù è che anche i due pareggi sono arrivati in casa, per cui in effetti il fattore campo potrebbe aiutare, sebbene ci sia una striscia aperta di tre vittorie consecutive per la Roma, compreso lo 2-0 nella Capitale di domenica 24 novembre scorso firmato dai gol di Federico Coletta al 39’ minuto di gioco e di Leonardo Graziani su calcio di rigore al 72’ minuto. La tradizione si rinnoverà oppure il Grifone saprà scrivere stavolta un epilogo differente? La risposta è affidata alla diretta Genoa Roma Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIALLOROSSI OSPITI

Ultime chance per sognare i playoff. La diretta Genoa Roma Primavera si disputerà lunedì 28 aprile 2025 alle ore 14:00. Per i rossoblu è una chiara occasione per tentare l’aggancio alla zona calda, anche se davanti avrà la capolista.

Il Genoa si è ripresa dopo le tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Juventus e Verona. Infatti recentemente il Grifone ha battuto sia Lecce fuori casa che il derby con la Sampdoria per poi pareggiare col Cagliari.

La Roma sta viaggiando fortissimo e il primo posto è probabilmente il modo migliore per raccontare quanto i giallorossi stiano dando il massimo: quattro vittorie nelle ultime quattro con Bologna, Torino, Sassuolo e Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA PRIMAVERA

Il Genoa Primavera si disporrà secondo il 4-3-1-2 con Lysionok in porta, difeso da Arata, Ferroni, Barbini e Meconi. A centrocampo spazio per Carbone, Fazio e Arboscello mentre Deseri supporterà Ghirardello e Dorgu.

La Roma invece giocherà con il 4-3-2-1. Tra i pali De Marzi, pacchetto arretrato composto da Buba, Nardin, Seck e Reale. Nella zona nevralgica del campo Romano, Mannini e Coletta. Sulla trequarti Graziani e Della Rocca con Almaviva punta.