Diretta Genoa Roma Primavera, streaming video tv: sarà interessante assistere alla sfida tra queste due formazioni sul campo dei liguri (21 settembre 2025)

DIRETTA GENOA ROMA PRIMAVERA, GRANDE SFIDA

Due squadre che occupano i piani alti del campionato grazie ai risultati dei primi quattro turni di campionato. La diretta Genoa Roma è sicuramente molto interessante da guardare e non aspettiamo altri in questa domenica 21 settembre 2025 alle ore 11:00.

Il Genoa ha pareggiato solamente la sfida con la Fiorentina per 1-1 mentre per il resto solo vittorie. Dal successo esterno con la Lazio a quello in casa contro la Juventus passando per il 2-0 inflitto al Milan in trasferta.

La Roma invece ha già assaporato l’amaro calice della sconfitta ovvero alla seconda giornata contro l’Atalanta. Per il resto pareggio con il Parma e vittorie recenti contro Sassuolo e Fiorentina che hanno dat una mano in classifica.

DOVE VEDERE DIRETTA GENOA ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Genoa Roma Primavera potrete farlo gratuitamente sul canale 60 del digitale terreste ovvero Sportitalia. Lo stesso canale trasmetterà la diretta streaming su sito web o applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA PRIMAVERA

Il Genoa Primavera giocherà con il modulo 4-3-2-1 con Lysionok in porta, protetto da Doucoure, Kilsys e Kumar Celik. Agiranno da esterni Odero e Albe più in mediana Lafont e Grossi. Carbone e Romano dietro a Zulevic.

La Roma Primavera risponderà col 3-4-2-1. De Marzi tra i pali, difeso dal terzetto Nardin, Mirra e Seck. A centrocampo Lulli, Bah, Romano e Cama più Scacchi e Della Rocca sulla trequarti con Arena unica punta in avanti.