DIRETTA GENOA ROMA/ Video streaming tv: meglio i giallorossi nei precedenti (Serie A, 28 settembre 2023)

DIRETTA GENOA ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Genoa Roma avrà l’arduo compito di chiudere questa sesta giornata di campionato. Partendo dal 1989 ma sono ben 43 le volte in cui queste due formazioni si sono trovate l’una contro l’altra. Roma che ha avuto la meglio in 26 delle 43 volte che si sono affrontate queste due società; sono 9 i pareggi mentre 8 i successi della formazione del Grifone. Tra il 1991 e il 1992 ci sono stati tre match terminati tutti col risultato di pareggio (0-0;1-1;0-0). La vittoria più larga della Roma risulta essere quella del 2014. Risultato di 4-0 con le reti realizzate da Florenzi, Totti, Maicon e Benatia.

La sfida più incredibile tra queste due formazioni è sicuramente quella del 2011. Mexes, Burdisso e Totti portarono in triplo vantaggio la Roma, poi arrivò un’incredibile rimonta del Grifone sotto il segno di Palacio e Paloschi. I due attaccanti, con due gol per parte ribaltarono la partita da 0-3 a 4-3, tra lo stupore generale del pubblico presente allo stadio Marassi di Genova. L’ultima partita delle due formazioni è terminata con il risultato di 1-0, decisivo il gol di Paulo Dybala. (Marco Genduso)

DIRETTA GENOA ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Genoa e Roma? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 6^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Genoa Roma in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

GENOA ROMA: PER RISALIRE LA CORRENTE!

Genoa Roma, in diretta giovedì 28 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il Genoa punta essenzialmente alla salvezza dopo la promozione ottenuta l’anno scorso. Sulla panchina c’è Alberto Gilardino, che ha parlato di ripartire dall’atteggiamento e dalla mentalità dopo la sconfitta contro il Lecce nell’ultimo turno disputato. La squadra ha avuto un rendimento altalenante, avendo raccolto 4 punti in quattro partite, a più uno sulla zona retrocessione.

La Roma, invece, vuole migliorare quanto fatto lo scorso anno, quando hanno chiuso al sesto posto in classifica nonostante l’obiettivo fosse arrivare tra le prime quattro. L’inizio di campionato non è stato dei migliori, con 5 punti raccolti in cinque partite, a meno cinque dalla zona Champions, Mourinho cerca dai suoi una svolta e la prima vittoria esterna in campionato.. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio per 1-1 in casa del Torino, con il gol del pari di Zapata incassato dai giallorossi nel finale di partita.

Le probabili formazioni della diretta Genoa Roma, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku.

GENOA ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











