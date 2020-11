Diretta Genoa Roma/ Streaming video tv: giallorossi in forma (Serie A)

DIRETTA GENOA ROMA: GIALLOROSSI SENZA DZEKO!

Genoa Roma, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 novembre 2020: sarà una delle sfide di maggiore richiamo della settima giornata di Serie A, sia per la tradizione dei due club sia per la posta in palio. Ci avviciniamo infatti alla diretta di Genoa Roma con situazioni piuttosto diverse tra le due squadre. Il Grifone, perdendo il recupero casalingo con il Torino, si ritrova invischiato nei bassifondi della classifica e dunque per il Genoa si prospetta il rischio dell’ennesima stagione in cui dover lottare solo per la salvezza: un bel risultato con la Roma aiutrebbe la classifica e anche il morale. D’altro canto, dobbiamo dire che i giallorossi sono in ottima forma: la Roma arriva da due vittorie meritate e convincenti, prima contro la Fiorentina in campionato e poi anche contro il Cluj in Europa League. Gli uomini di Paulo Fonseca cercano dunque la conferma a questo ottimo periodo per coltivare obiettivi ambiziosi in questa stagione che non ha ancora gerarchie ben definite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GENOA ROMA

La diretta tv di Genoa Roma sarà trasmessa su Dazn 1, canale numero 209 della piattaforma Sky, per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, avremo la diretta streaming video fornita naturalmente da Dazn sempre su abbonamento, dal momento che questa è una delle tre partite della giornata di Serie A trasmesse appunto da Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

Nelle probabili formazioni di Genoa Roma dobbiamo osservare innanzitutto che vi sono numerosi assenti su entrambi i fronti, che condizioneranno le scelte dei due allenatori. Per il Genoa ipotizziamo un 4-3-2-1 ad albero di Natale con Scamacca prima punta appoggiato da Pandev e Parigini sulla trequarti e un ballottaggio significativo a centrocampo, dove Behrami e Lerager si contendono il posto al fianco di Rovella e Badelj. In difesa infine dovrebbero agire Biraschi, Goldaniga e Criscito davanti al portiere Perin. Per la Roma modulo 3-4-2-1: Ibanez e Kumbulla si giocano il posto al fianco di Mancini e Smalling per completare la difesa a tre davanti a Mirante, l’altro dubbio è in fascia tra Bruno Peres e Karsdorp, mentre l’altro esterno sarà Spinazzola e in mediana agiranno Pellegrini e Veretout. Infine il reparto offensivo, con Pedro e Mkhitaryan in sostegno a Mayoral.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Genoa Roma mediante le quote indicate dall’agenzia Snai. Sono nettamente favoriti gli ospiti e il segno 2 di conseguenza è quotato a 1,55, mentre poi si sale a 4,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio per una vittoria del Genoa, per chi avrà creduto nel segno 1.



