Diretta Genoa Roma/ Streaming video tv: Shevchenko ritrova Mourinho (Serie A)

DIRETTA GENOA ROMA: ESORDIO “SPECIAL” PER SHEVCHENKO

Genoa Roma sarà diretta dall’arbitro Irrati della sezione di Pistoia. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, le due squadre scenderanno in campo domenica 21 novembre alle ore 20:45, per disputare la partita valevole per la 13^ giornata di Serie A. L’astinenza di vittorie, ha portato all’esonero di Davide Ballardini dalla panchina del Genoa. Per l’allenatore, fatale il pareggio per 2-2 in casa dell’Empoli. Per invertire la rotta, la società rossoblù ha deciso di puntare su Andriy Shevchenko. L’ex CT dell’Ucraina farà quindi il suo esordio contro una sua vecchia conoscenza: José Mourinho. Il portoghese ha allenato Shevchenko nel 2006 al Chelsea. Il Genoa, attualmente è in diciassettesima posizione con 9 punti.

Periodo difficile anche per la Roma. La formazione di José Mourinho è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima in casa del Venezia con il risultato di 3-2. I giallorossi sono quindi chiamati a vincere per poter continuare a lottare per un posto in Champions League. Nelle ultime cinque giornate, la Roma ha vinto solamente una gara (1-2 a Cagliari), poi tre sconfitte e un pareggio. Questi risultati hanno relegato la squadra di Mourinho in sesta posizione con 19 punti. Nella scorsa stagione, i giallorossi hanno vinto contro il Genoa, sia nella partita di andata che in quella di ritorno.

DIRETTA GENOA ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Genoa Roma di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA ROMA

Vediamo le probabili formazioni di Genoa Roma di Serie A. All’esordio sulla panchina genoana, Andriy Shevchenko dovrà fare a meno del capitano Domenico Criscito e Felipe Caicedo. Il tecnico ucraino dovrebbe schierare i suoi con il modulo 3-5-2. Questi probabili undici che scenderanno in campo dal primo minuto: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Cambiaso, Badelj, Rovella, Sturaro; Ghiglione; Pandev, Ekuban.

Passiamo alla Roma. Nonostante la sconfitta, José Mourinho dovrebbe riproporre la stessa formazione scesa in campo dal primo minuto a Venezia. Quindi confermato il modulo 3-4-1-2, con la coppia d’attacco Shomurodov-Abraham. Ancora panchina per Mkhitaryan e Zaniolo. Ecco il probabile undici titolare dei giallorossi: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Shomurodov; Abraham.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Genoa Roma di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta un esordio difficile per Andriy Shevchenko sulla panchina rossoblù. Infatti la vittoria del Genoa, abbinata al segno 1, è quotata 4.75. Sembra poco probabile anche un risultato di parità, con il segno X quotato 4.00. Sembra invece favorita la squadra di José Mourinho, con il successo della Roma, abbinato al segno 2, proposto a 1.67.

